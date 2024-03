Princesa Catherine se desculpa após polêmica por manipulação de foto de família

5 minutos

A princesa Catherine de Gales pediu desculpas, nesta segunda-feira (11), por ter manipulado uma foto de família, a primeira oficial desde sua cirurgia abdominal, retirada no domingo por agências de notícias após ser comprovado que havia sido alterada.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar as minhas desculpas por qualquer confusão causada pela foto de família que compartilhamos ontem”, escreveu a princesa, de 42 anos, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, em nota publicada na rede X.

Uma fonte próxima à realeza informou à agência britânica PA que a princesa fez “alguns ajustes menores” na foto.

Com a foto de domingo, publicada no Dia das Mães no Reino Unido, a monarquia, pressionada pelos rumores sobre a saúde da princesa, esperava trazer tranquilidade, mas criou mais confusão e alarme.

A foto, que foi tirada de circulação por agências de notícias internacionais, incluindo a AFP, mostrava Kate sorridente, rodeada pelos três filhos, George, Charlotte e Louis.

Mas uma análise da foto mostrou que a mão esquerda da princesa não parecia estar devidamente alinhada com a manga da roupa da filha, Charlotte, colocando em dúvida a autenticidade da foto como um todo.

Também parecia haver retoques na mão esquerda e no cabelo de Charlotte e no zíper da roupa de Kate.

“Em vez de esfriar as especulações [sobre o estado de saúde da princesa após a operação], este cenário gera mais perguntas do que respostas”, resumiu um artigo da BBC nesta segunda-feira.

Um ponto de vista compartilhado por muitos observadores, como o jornalista encarregado da realeza na rede privada ITV, que afirmou que a foto teve um “efeito oposto” ao desejado.

Os serviços reais informaram que não publicarão a foto original.

– Foto removida –

Depois de inicialmente divulgarem a fotografia cedida pelo palácio, as agências Associated Press (AP), Reuters, Getty e AFP decidiram retirá-la de circulação no domingo.

A agência britânica PA tomou a mesma decisão nesta segunda-feira.

Para Laura Clancy, especialista em mídia da Universidade de Lancaster, “quando a família real divulga uma imagem, (os tabloides) a republicam sem fazer perguntas”.

Em declarações à AFP, Clancy comentou também que a imprensa teme perder o acesso à monarquia caso se oponha, mas “foi de alguma forma forçada a reagir depois que as agências internacionais removeram a foto”.

Kate, que foi submetida a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro, sem que os serviços reais dessem mais informações sobre a intervenção, está desde então afastada da vida pública.

Inicialmente, o Palácio de Kensington, que trata da agenda e da informação relativa aos príncipes de Gales, William e Catherine, afirmou que sua convalescença e ausência em eventos públicos se estenderia pelo menos até ao final de março.

Na semana passada, o Ministério da Defesa britânico publicou no seu site que Catherine regressaria à atividade pública em um desfile militar no dia 8 de junho.

A informação, que não foi confirmada pelos serviços reais, foi retirada horas depois pelo mesmo Ministério.

– Mais dúvidas –

A imagem manipulada gerou mais dúvidas, especialmente porque a última aparição pública de Kate remonta à missa de Natal da família real em Sandringham, no leste da Inglaterra.

Após o comunicado admitindo a manipulação, Catherine apareceu nesta segunda-feira em uma foto na imprensa britânica ao lado do marido, William, deixando de carro sua residência em Windsor.

O príncipe herdeiro foi à cerimônia na Abadia de Westminster por ocasião dos 75 anos da Commonwealth, à qual chegou sozinho, após acompanhar a princesa a outro destino desconhecido.

Ao chegar à cerimônia, William encontrou manifestantes anti-monarquia com cartazes dizendo “Abaixo à coroa”.

Durante o ato, esteve acompanhado de membros da monarquia, como a rainha Camilla e dois dos irmãos do rei, a princesa Anne e o príncipe Edward.

Em uma mensagem de vídeo gravada por ocasião deste aniversário da Commonwealth, organização que reúne 56 países que faziam parte majoritariamente do Império Britânico, o rei, que não pôde comparecer por estar convalescente de um câncer, afirmou que continuará servindo ao país “na medida das minhas possibilidades”.

mhc/cr/es/eg/dd/yr/am/aa/mvv/dd