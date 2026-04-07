Publicada foto do ‘pôr da Terra’, tirada por astronautas da Artemis II

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Mais de 57 anos após o célebre clique feito pela missão Apollo 8 do “amanhecer da Terra” (“Earthrise”), os astronautas da Artemis II imortalizaram um poente do nosso planeta, em uma foto publicada nesta terça-feira (7) pela Nasa.

A imagem mostra a Terra se ocultando atrás do horizonte lunar, um fenômeno conhecido como “pôr da Terra” (“Earthset”).

Os americanos Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, assim como o canadense Jeremy Hansen, iniciaram, nesta terça-feira, o retorno à Terra após sobrevoarem a Lua e observarem partes pouco conhecidas do satélite.

A legendária foto do “amanhecer da Terra”, da Apollo 8, foi tirada em 24 de dezembro de 1968 pelo americano Bill Anders durante o primeiro sobrevoo lunar feito por seres humanos, junto com seus compatriotas Frank Borman e Jim Lovell.

bur-ico/ube/mel/mar/rm/mvv