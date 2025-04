Putin agradece ajuda das tropas da Coreia do Norte na retomada de Kursk

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu nesta segunda-feira (28) ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, a “proeza” dos combatentes de seu país que lutaram pela Rússia contra as forças da Ucrânia na região russa de Kursk, que Moscou afirma ter conseguido retomar de maneira integral.

Putin agradeceu a Kim pouco depois de a Coreia do Norte confirmar pela primeira vez que tropas do país foram enviadas a Kursk, meses após a Coreia do Sul e várias potências ocidentais acusarem Pyongyang de enviar soldados para a ofensiva.

“Os amigos coreanos agiram guiados por sentimentos de solidariedade, justiça e verdadeira camaradagem”, disse Putin, em um comunicado publicado pelo Kremlin.

“Nós apreciamos muito isso e estamos profundamente gratos ao camarada Kim Jong Un pessoalmente (…) e ao povo norte-coreano”, declarou.

O comandante do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov, elogiou no sábado o “heroísmo” dos soldados norte-coreanos que, segundo ele, “prestaram uma ajuda significativa” para derrotar as Forças Armadas ucranianas.

As tropas da Ucrânia efetuaram, em meados de 2024, uma ofensiva na região russa de Kursk e conseguiram controlar várias faixas do território, um golpe surpresa em meio a um conflito que começou em fevereiro de 2022.

A Rússia reivindicou no fim de semana que suas tropas conseguiram recuperar o controle total desta região russa, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou no domingo que seu Exército continua combatendo em Kursk.

