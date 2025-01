Quatro pontos para entender o vírus HMPV que causa preocupação na China

afp_tickers

4 minutos

As informações de que os casos de um vírus semelhante ao da gripe, chamado HMPV, estão aumentando na China geraram preocupações, mas os especialistas descartam uma situação comparável ao surgimento da covid-19 há cinco anos.

– Semelhante à gripe –

HMPV significa “human metapneumovirus” (metapneumovírus humano) e geralmente causa uma infecção leve no trato respiratório superior.

Ele é transmitido por contato pessoal ou quando alguém toca uma superfície contaminada.

Os sintomas comuns são tosse, febre e obstrução nasal, semelhantes a muitos tipos de gripes e resfriados.

Grupos vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiências imunológicas, podem apresentar sintomas mais graves.

A recomendação de saúde pública para a HMPV é semelhante à da febre, diz John Tregoning, professor de imunologia de vacinas do Imperial College London.

“Proteger-se permanecendo em locais bem ventilados, cobrindo a boca ao tossir e limpando as mãos ajuda”, explica ele. As pessoas infectadas devem “descansar, beber líquidos e tentar não espalhar a doença para outras pessoas”, acrescenta.

– Não é como a covid –

O coronavírus que causa a covid-19 era desconhecido quando começou a se espalhar entre os humanos no final de 2019.

Isso significa que a população nunca havia sido exposta a ele e, portanto, não havia desenvolvido imunidade, aumentando o risco de doença grave.

Por outro lado, o HMPV está circulando há décadas e a população mundial já tem alguma proteção contra ele.

“Ele faz parte do coquetel de vírus de inverno ao qual estamos expostos”, diz Tregoning.

Paul Hunter, professor de medicina da University of East Anglia, no Reino Unido, diz que “quase todas as crianças terão pelo menos uma infecção por HMPV até os cinco anos de idade”.

Muitas pessoas contraem o vírus várias vezes durante a vida, ele insiste.

– O que a China disse? –

A autoridade de controle de doenças realizou uma coletiva de imprensa pouco antes do ano novo para explicar “seu progresso e suas conquistas”.

Entre outras medidas, o Centro Nacional de Controle e Prevenção de Doenças anunciou que estava “testando o monitoramento ativo da pneumonia de origem desconhecida”.

Naquela ocasião, o alto funcionário do NCDC, Kan Biao, também apresentou uma visão geral da situação de várias doenças infecciosas no país.

Segundo ele, os vírus da gripe estão em uma tendência ascendente, assim como os vírus sinciciais respiratórios em crianças de 0 a 4 anos e os HMPVs em crianças de 14 anos ou menos, enquanto os rinovírus estão em uma tendência descendente.

No entanto, o órgão reiterou que “a magnitude e a intensidade da disseminação de doenças infecciosas respiratórias foram menores do que no ano passado”.

O Ministério das Relações Exteriores disse na sexta-feira que era “seguro viajar para a China”.

– “Faixa normal” –

Imagens de pacientes com máscaras lotando salas de emergência de hospitais têm circulado nas redes sociais chinesas. No entanto, essas não são cenas incomuns no inverno do país.

A preocupação se espalhou globalmente e muitas pessoas se lembraram da suposta falta de transparência durante os primeiros dias da pandemia de covid-19.

No final de dezembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu à China que compartilhasse mais dados sobre as origens do vírus, dizendo que isso era “um imperativo moral e científico”.

Mas na terça-feira, a OMS procurou acalmar os temores sobre o HMPV.

“Os níveis de infecções respiratórias relatados pela China estão dentro da faixa normal, que é o que esperamos ver na temporada de inverno”, disse a porta-voz Margaret Harris.

mjw/reb/je/cwl/dbh/es/dd