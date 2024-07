Quem perde com atentado contra Trump é a democracia, diz Lula

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a condenar o ataque ao ex-presidente norte-americano Donald Trump e afirmou que em atentados como esse quem perde é a democracia.

“Eu não sei se isso vai fortalecer alguém. Isso empobrece a democracia. Ao invés de ficarmos analisando se alguém ganha e ou perde com isso, o que temos que ter certeza é que a democracia perde”, disse Lula ao chegar no Palácio Itamaraty, onde recebeu o presidente da Itália, Sergio Mattarella, para um almoço.

“Os valores do diálogo, do argumento, de sentarem em uma mesa de forma diplomática para encontrar soluções para os problemas vai indo pelo ralo. Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, violência, do murro, da luta, do tiro, da faca, para onde vai a democracia? E como sou defensor da democracia, acho que temos que condenar.”

Lula lembrou que já havia condenado o atentado e reforçou que é preciso condenar atentados do tipo em qualquer lugar do mundo, sejam feitos pela direita ou pela esquerda.

“Ninguém tem o direito de atirar em uma pessoa porque não concorda com ela politicamente”, afirmou.

O presidente se manifestou pela primeira vez no próprio sábado, dia do atentado a Trump, em sua conta na rede social X. Na ocasião, classificou o episódio de “inaceitável” e afirmou que deveria ser “repudiado veementemente por todos os defensores da democracia”.

Trump foi atingido de raspão na orelha direita por um tiro no último sábado, durante um comício na Pensilvânia. O atirador, um jovem de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto norte-americano. Ainda não se sabe as motivações do ataque.