Rússia anuncia conquista da cidade ucraniana de Kurakhove

A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (6), ter capturado a cidade mineradora de Kurakhove, no leste da Ucrânia, após uma batalha de quase três meses, e disse que a vitória lhe permitirá tomar o restante da região de Donetsk “em um ritmo acelerado”.

A captura ocorre paralelamente a uma nova ofensiva lançada pelas forças ucranianas na região russa de Kursk, onde já controlam várias centenas de quilômetros quadrados desde o início de um ataque em agosto de 2024.

Cada campo está buscando reforçar suas posições em um momento crítico do conflito, que começou há quase três anos, poucos dias antes da posse, em 20 de janeiro, do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que prometeu intermediar rapidamente um cessar-fogo entre Kiev e Moscou.

Na frente leste, após meses de um avanço lento, mas constante, as tropas russas anunciaram que haviam “liberado completamente a cidade de Kurakhove, a maior aglomeração no sudoeste de Donbass”, o coração industrial da Ucrânia.

A cidade, que tinha 22.000 habitantes antes da guerra, era uma posição defensiva fundamental para as tropas ucranianas nesse setor e está próxima a um grande depósito de lítio, um mineral raro.

A cidade fica próxima a um reservatório e abriga uma usina de energia elétrica que foi danificada durante os combates.

Kurakhove também fica a cerca de 30 km ao sul de Pokrovsk, um importante centro logístico para as forças ucranianas, em direção ao qual as tropas russas estão avançando.

– “Ritmo acelerado” –

A Ucrânia ainda não confirmou a perda dessa cidade. Seu Exército relatou apenas “operações de assalto na área urbana de Kurakhove”.

O Estado-Maior ucraniano declarou no Facebook que havia “repelido 27 ataques” nesse setor e que medidas haviam sido tomadas para “identificar e destruir grupos de assalto inimigos”.

No entanto, um mapa dos combates feito pelo blog militar DeepState, que é próximo ao Exército ucraniano, mostra toda a cidade sob controle russo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a captura permitiria que suas forças tomassem o restante da região de Donetsk “em um ritmo acelerado”. Também afirmou que suas forças tomaram o vilarejo de Dachenske, ao sul de Pokrovsk.

De acordo com o ministério russo, as forças ucranianas transformaram Kurakhove em “uma poderosa área fortificada com uma rede desenvolvida de posições de tiro e comunicações subterrâneas”.

Nos últimos meses, a Rússia acelerou seus avanços no leste da Ucrânia. No final de 2024, fez seus avanços mais significativos desde as primeiras semanas da invasão.

Mas até agora Moscou não conseguiu obter ganhos significativos e, de acordo com Kiev, está sofrendo enormes perdas.

– Contra-ataque em Kursk –

Enquanto isso, na região russa de Kursk, após semanas de operações para tentar repelir as forças ucranianas, Moscou anunciou que Kiev lançou um contra-ataque.

As tropas ucranianas ocuparam várias centenas de quilômetros quadrados da região desde agosto, apesar das tentativas das tropas russas de desalojá-las, apoiadas por soldados norte-coreanos, de acordo com Kiev.

O Exército russo afirma ter repelido essa nova ofensiva, enquanto a Ucrânia não comentou sobre o assunto.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a posição do Exército ucraniano em Kursk será “importante” no contexto de possíveis negociações de paz entre Kiev e Moscou.

Ambos os lados tentam consolidar seu progresso antes do retorno à Casa Branca de Donald Trump, que prometeu acabar com o conflito, mas sem dar detalhes de como fará isso.

A Ucrânia espera decisões firmes de Trump, mas também teme um corte na ajuda dos EUA, já que Trump criticou repetidamente os bilhões de dólares enviados a Kiev.

A Rússia rejeita a ideia de um cessar-fogo. Ela exige que a Ucrânia renuncie às armas, ceda quatro regiões parcialmente ocupadas por suas tropas – mais a península da Crimeia, anexada em 2014 – e renuncie ao seu desejo de se juntar à Otan.

