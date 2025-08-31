The Swiss voice in the world since 1935

Rebeldes detêm 11 funcionários da ONU no Iêmen

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Rebeldes huthis detiveram 11 funcionários da ONU neste domingo, após invadirem instalações da organização no Iêmen, informou o enviado das Nações Unidas para aquele país, Hans Grundberg.

“Condeno energicamente a nova onda de detenções arbitrárias de funcionários da ONU ocorrida hoje em Sanaa e Hodeida, além da operação forçada nas instalações da organização e o confisco de seus bens. Pelo menos 11 funcionários foram detidos”, indicou Grundberg, que exigiu a sua libertação imediata.

Autoridades huthis não comentaram a operação. Em outras ocasiões, detiveram funcionários estrangeiros de agências de ajuda.

Em comunicado prévio à AFP, o Programa Alimentar Mundial (PAM) informou que escritórios dessa agência da ONU em Sanaa haviam sido “tomados pelas forças de segurança locais, que detiveram um funcionário”, e que havia “informações de mais detenções em outras regiões”.

Os huthis tomaram a capital do Iêmen, Sanaa, em 2014, e controlam atualmente grande parte do país.

Após os bombardeios israelenses desta semana na capital, que mataram líderes huthis apoiados pelo Irã, uma fonte da segurança iemenita informou à AFP que autoridades huthis haviam detido dezenas de pessoas em Sanaa e outras áreas, “por suspeita de colaboração com Israel”.

bur-sar/ami/dcp/jsa/eg/mb/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
31 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR