Senado aprova indicação de Galípolo à presidência do Banco Central

BRASÍLIA (Reuters) – O Senado aprovou nesta terça-feira a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de 2025.

Aprovado por 66 votos a 5, o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva substituirá Roberto Campos Neto, que está no posto desde 2019 por nomeação do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem mandato no comando da autarquia até dezembro.