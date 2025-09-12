The Swiss voice in the world since 1935

Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, aparentemente devido a um deslizamento de terra, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta sexta-feira (12).

Os trabalhadores da mina localizada no município conflituoso de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca, ficaram presos desde a noite de quinta-feira, segundo a imprensa local.

De acordo com relatos da imprensa, um deslizamento de terra causou o acidente. Imagens compartilhadas pela ANM mostram uma pequena entrada no solo coberta por terra e água. 

Cauca é um centro de operações de rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

Nesta região, os mineradores extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com este metal e com o tráfico de cocaína. 

A ANM detalhou que equipes de resgate estão no local para encontrar os sete trabalhadores presos.

Os acidentes em minas são recorrentes na Colômbia, sobretudo nas minas de carvão no centro do país.

das/ad/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR