Calor extremo e seca são os principais riscos da mudança climática na Suíça

Outras línguas: 3 English en Extreme heat and drought are Switzerland's top climate change risks original ler mais Extreme heat and drought are Switzerland's top climate change risks

Italiano it Il caldo estremo e la siccità sono i principali rischi climatici in Svizzera ler mais Il caldo estremo e la siccità sono i principali rischi climatici in Svizzera

中文 zh 极端高温与干旱:气候变化带给瑞士的最大风险 ler mais 极端高温与干旱:气候变化带给瑞士的最大风险

As autoridades suíças identificaram dezenas de riscos relacionados ao clima nas próximas décadas. A Swissinfo analisa as principais ameaças — todas relacionadas ao calor e à seca, de acordo com um relatório recente do Departamento Federal do Meio Ambiente. Nos próximos 30 anos, as ondas de calor na Suíça serão mais frequentes e mais extremas, resultando em cidades mais quentes, estresse econômico devido à escassez de água e eventos climáticos mais destrutivos. A adaptação exigirá cooperação global e investimentos inteligentes.

>>Leia este artigo relacionado sobre por que a Suíça é particularmente afetada pelas mudanças climáticas e pelo aumento das temperaturas.

