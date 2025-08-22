Demanda por ar-condicionado triplicará até 2050 no mundo

Existem mais de dois bilhões e meio de aparelhos de ar condicionado no mundo. Pixabay

Com ondas de calor mais intensas e frequentes, o uso de ar-condicionado cresce em todo o mundo, inclusive em países como a Suíça. Embora ajudem a melhorar a qualidade de vida, os aparelhos geram alto consumo de eletricidade e contribuem para as emissões globais de gases do efeito estufa.

No inverno, quando está frio, é normal ligar os radiadores ou colocar lenha na lareira. Ninguém discute a necessidade de ajustar a temperatura das casas, embora os sistemas de aquecimento sejam uma grande fonte de emissões de CO2Link externo. No entanto, quando o calor se torna insuportável, garantir o conforto em ambientes fechados já é motivo de debate.

Com o aumento das ondas de calor devido às mudanças climáticas, mais pessoas estão recorrendo ao ar-condicionado. A demanda por aparelhos de ar-condicionado está crescendo exponencialmenteLink externo em climas mais quentes na Ásia e no Oriente Médio, e também em regiões mais temperadas na Suíça e na Europa.

Sabe-se que o ar-condicionado melhora a qualidade do sono durante as noites quentes de verão, ajuda a manter a concentração nas escolas e a produtividade nos escritórios durante as ondas de calor. Ele pode até salvar vidas. Em 2019, os aparelhos de ar condicionado evitaram quase 200 mil mortes prematuras relacionadas ao calor em todo o mundo, de acordo com um estudoLink externo da revista médica Lancet Countdown.

No entanto, o ar condicionado é controverso devido ao seu impacto climático e ao alto consumo de eletricidade. Seu uso tem se tornado cada vez mais uma questão política.

A grande dependência do ar condicionado é uma “solução ruim” porque agrava a crise climática, afirmou o governo francês, reagindo a uma proposta recenteLink externo de instalação de aparelhos de ar condicionado em todos os prédios públicos. O ar condicionado também agita o mundo políticoLink externo na Suíça, onde alguns cantões limitam seu uso.

O ar condicionado é um luxo supérfluo ou uma necessidade vital com o aumento das temperaturas? Aqui estão as respostas para cinco perguntas sobre ar condicionado.

Cerca de 20.000 aparelhos de ar condicionado split são instalados todos os anos na Suíça (na imagem, uma residência em Bienne, no cantão de Berna). Keystone / Gaetan Bally

Quais são os impactos do ar condicionado no clima?

Os aparelhos de ar condicionado contêm gases refrigerantes, como hidrofluorcarbonetos. Quando liberados na atmosfera, estes gases contribuem para o efeito estufa e, portanto, para a crise climática.

O R-32, um gás sintético usado há anos em aparelhos de ar condicionado, tem cerca de 675 vezes o potencial de aquecimento do CO2. Gases refrigerantes podem vazar durante a operação ou o descarte de aparelhos de ar condicionado.

Essas emissões diretas são agravadas por emissões indiretas relacionadas ao consumo de eletricidade.

Mais da metade da eletricidade mundial provém de fontes fósseis (carvão e gás), que liberam grandes quantidades de CO2. No cômputo geral, os aparelhos de ar condicionado são responsáveis por mais de 3% das emissões globaisLink externo de gases de efeito estufa. O impacto climático é semelhante ao da aviação.

“É possível usar um ar condicionado em casa e ter a consciência tranquila.” Stefan Reimann, Empa

Tratados internacionais, como a Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, visam reduzir o consumo de hidrofluorcarbonetos. Alternativas mais sustentáveis são gases com menor impacto na camada de ozônio e no clima. Os aparelhos de ar condicionado de nova geração utilizam gases como butano ou propano, que, embora inflamáveis, têm um efeito menor no aquecimento global.

“Hoje, se você usa uma geladeira dessas, pode usar um ar-condicionado em casa com a consciência tranquila”, afirma Stefan Reimann, do Laboratório Federal Suíço de Ciência e Tecnologia de Materiais (Empa), citadoLink externo pelo Tages-Anzeiger.

No entanto, os aparelhos de ar-condicionado, incluindo os novos modelos, ainda afetam o clima local. O calor que eles liberam contribui para o aquecimento do ambiente, agravando o fenômeno da ilha de calor na cidade.

Quanta eletricidade é necessária para operar os aparelhos de ar-condicionado do mundo?

Um ar-condicionado doméstico consome entre 3 e 7 quilowatts-hora de eletricidade por dia. Isso é cinco vezes o consumo de um ciclo de lavagem de uma máquina de lavar louça moderna, afirma Cordin Arpagaus, pesquisador da Universidade de Ciências Aplicadas da Suíça Oriental.

O resfriamento artificial de espaços consome 7% da eletricidade mundial (dados de 2022), de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). Em comparação com 2000, o consumo de eletricidade de sistemas de ar-condicionado e, em menor escala, de ventiladores, mais que dobrou.

Conteúdo externo

O consumo mundial de eletricidade para ar-condicionado triplicará até 2050, prevê a AIELink externo. No futuro, os aparelhos de ar-condicionado em todo o mundo consumirão tanta eletricidade quanto a China consumiu em todo o ano de 2018.

Em locais onde edifícios mais antigos não têm ar-condicionado instalado, muitas pessoas estão comprando aparelhos de ar-condicionado portáteis. No entanto, estes consomem mais eletricidade para obter o mesmo efeito de resfriamento.

Um aumento significativo no uso de aparelhos de ar-condicionado poderia sobrecarregar a rede elétrica. O risco de um apagão não está descartado, como demonstrado por episódios ocorridosLink externo no início de julho em Florença, Bérgamo e outras cidades italianas.

Mas, com certas regulamentações, os aparelhos de ar-condicionado também podem contribuir para a estabilidade da rede.

Um projeto pilotoLink externo testou o controle remoto de aparelhos de ar-condicionado em um grupo de residências em Austin, Texas, nos EUA. De 2019 a 2023, os pesquisadores desligaram os aparelhos de ar-condicionado das residências quando a rede elétrica enfrentava a maior demanda. A temperatura interna das casas participantes do experimento variou menos de um grau Celsius (1,6 grau Fahrenheit) em relação à temperatura definida pelos proprietários, e a rede elétrica permaneceu estável.

“Os aparelhos de ar-condicionado podem desempenhar um papel significativo no aumento da flexibilidade da rede elétrica. E isso sem comprometer o conforto das residências”, afirma Johanna Mathieu, professora de engenharia elétrica e ciência da computação da Universidade de Michigan, que liderou o experimento.

Quais países têm mais aparelhos de ar condicionado?

Mais de 2,5 bilhões de aparelhos de ar condicionado estão em operação no mundo, de acordo com estimativas da AIE. A maioria está nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e, especialmente, na China, onde a disseminação do ar condicionado explodiu desde 2010.

Cerca de uma em cada três casas no mundo (36%) está equipada com um sistema de ar condicionado, de acordo com a AIE. A expectativa é que essa participação aumente para 60% em 2050.

O aumento será especialmente pronunciado na Índia, onde o uso de ar-condicionado deverá aumentar dez vezes na próxima década. México, Brasil e Oriente Médio também apresentarão forte crescimento, enquanto a tendência na Europa provavelmente será mais contida.

Conteúdo externo

A demanda por ar-condicionado tende a aumentar não apenas por causa das mudanças climáticas, mas também pelo crescimento da renda, afirmaLink externo Hannah Ritchie, cientista de dados e pesquisadora do Programa para o Desenvolvimento Global da Universidade de Oxford.

Se as pessoas que vivem em países extremamente quentes, como Índia ou Indonésia, pudessem se dar ao luxo de ter um ar-condicionado, já o teriam, diz Ritchie. “Isso vai acontecer nas próximas décadas com o aumento da renda em muitos países de baixa e média renda.”

Nos Estados Unidos, cerca de 90% das residências possuem ar-condicionado. Na União Europeia, a proporção era de 20% em 2019, com percentuais mais altos na Itália, Grécia e Espanha (entre 50% e 60%), segundo os dados mais recentesLink externo da Agência Europeia do Meio Ambiente.

Na Rússia, a adoção de sistemas de climatização é desigual: nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, a porcentagem de famílias com ar-condicionado chega a 30%–50%, mas em nível nacional permanece mais baixa.

Conteúdo externo

Quanto à Suíça, não há números oficiais. Estima-se que apenas 5% das casas tenham ar condicionado.

Por que casas com ar condicionado são raras na Suíça?

A resposta mais imediata é porque os aparelhos de ar condicionado não são essenciais. Na Suíça, os verões não são tão escaldantes e as temperaturas não são tão extremas quanto nos países do Mediterrâneo ou do Oriente Médio.

Mas as ondas de calor tendem a ser mais frequentes e prolongadas, e a Suíça é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. A necessidade de refrigeração residencial está crescendo, e os aparelhos de ar condicionado portáteis baratos estão vendendo bem. Em junho passado, a loja online suíça Galaxus vendeu três vezes mais unidades do que em junho de 2024.

As vendas de aparelhos de ar condicionado fixos também estão aumentando, embora muito mais lentamente. Cerca de 20.000 unidades desse tipo são instaladas em residências e escritórios a cada ano.

Ao contrário dos modelos portáteis, que podem ser adquiridos, os aparelhos de ar condicionado fixos devem atender aos requisitos de energia e construção. Atualmente, as autoridades cantonais permitem apenas aqueles com potência máxima de 12 watts por metro quadrado.

As restrições podem ser ainda mais rigorosas. Em Zurique, quem deseja um sistema desse tipo deve primeiro isolar adequadamente os cômodos e ter um dispositivo de proteção solar (como persianas ou toldos automáticos). No cantão de Friburgo, apenas quem possui painéis solares no telhado pode instalar um aparelho de ar condicionado central.

Para Marco von Wyl, diretor da Associação Suíça de Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, a limitação da potência de refrigeração é o principal obstáculo à sua instalação na Suíça. Muitos edifícios existentes, diz ele, estão sendo cortados.

Quais são as alternativas ao ar condicionado?

Para se manter fresco sem recorrer ao ar condicionado, é essencial evitar que os raios solares penetrem no interior dos edifícios, especialmente através das janelas. Persianas externas, protetores solares e persianas brancas oferecem proteção eficaz.

Para Jean-Christophe Hadorn, pesquisador e consultor de energia, o futuro está nos ventiladores. Em média, eles consomem 20 vezes menos eletricidade do que os condicionadores de ar e ainda oferecem algum alívio. “Em breve, encontraremos ventiladores em todas as casas”, afirma.

No nível urbano, a vegetação, os espelhos d’água e a maior permeabilidade do solo reduzem as temperaturas ambientes e, consequentemente, nos edifícios. Algumas cidades, como Genebra, usam a água dos lagos para resfriar edifícios por meio de uma rede de tubulações subterrâneas.

O ar-condicionado não é uma solução mágica. Mas temos que aceitar que a demanda por resfriamento aumentará, afirma Hannah Ritchie. O ar-condicionado deve ser combinado com outras soluções que tornem as cidades e os edifícios mais frescos, afirma ela. “Especialmente se quisermos proteger aqueles que trabalham ao ar livre e os mais pobres que não podem pagar por isso.”

