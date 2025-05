Springsteen lança mini-álbum que inclui mensagem altamente crítica a Donald Trump

A lenda do rock americano Bruce Springsteen lançou, nesta quarta-feira (21), um mini-álbum gravado ao vivo, ‘Land of hope and dreams’, que inclui sua mensagem contra o governo “corrupto” de Donald Trump, que lhe rendeu insultos furiosos do presidente americano há alguns dias.

‘Land of hope and dreams’, que acaba de aterrissar nas plataformas de streaming, inclui quatro canções gravadas ao vivo em Manchester (Reino Unido) no dia 14 de maio, algumas das quais acompanham discursos políticos do artista.

“Os Estados Unidos que amo, sobre o qual eu tenho escrito, a fonte de esperança e liberdade durante 250 anos, está nas mãos de um governo corrupto, incompetente e traiçoeiro”, disse ele, junto a um chamado ao público para “alcançar a voz contra o autoritarismo e deixar que a liberdade triunfe”.

“Nos Estados Unidos, as pessoas são perseguidas por exercer seu direito à liberdade de expressão e expressar opiniões contrárias”, acrescentou, em possível alusão ao estudante da Universidade de Columbia e figura do movimento pró-palestino Mahmoud Khalil, detido há mais de dois meses para ser deportado, ainda que tenha residência legal nos EUA.

O presidente republicano chamou a estrela, apelidada de ‘The Boss’, de “imbecil”.

“Vejo que Bruce Springsteen, completamente superestimado, foi a um país estrangeiro para falar mal do presidente dos Estados Unidos”, escreveu Trump na rede Social Truth, antes de acrescentar que “essa ameixa seca (…) deveria CALAR A BOCA”.

Acusado pelos críticos de ter lançado uma ofensiva sem precedentes na história recente dos EUA contra a liberdade de expressão, em particular nas universidades, e através de seus ataques aos meios de comunicação, Trump também anunciou na segunda-feira que queria começar uma “grande investigação” sobre os endossos de celebridades recebidos por sua ex-rival Kamala Harris durante a campanha presidencial.

Além de Springsteen, Trump atacou estrelas da música como Beyoncé e Taylor Swift, que pediram votos para a democrata Kamala Harris.

