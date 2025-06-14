O vento gelado típico da Suíça

Keystone / Salvatore Di Nolfi

Quando um vento frio e seco varre o Planalto Suíço, muitas pessoas reclamam de dores de cabeça e outros males físicos. Por isso, é comum ouvi-las xingando o "bise", um vento que só existe na Suíça.

6 minutos

O sul da França tem o mistral, a Croácia e o norte da Itália têm o bora, a Espanha e a França têm o tramontana. “Existem muitos sistemas de vento diferentes ao redor do mundo e eles geralmente têm nomes específicos em cada país”, diz a meteorologista Sabine Balmer, da SRF Meteo.

No sul da Califórnia, os ventos de Santa Ana viraram notícia no início do ano. Eles foram responsáveis por propagar os incêndios devastadores ao redor de Los Angeles, nos quais dezenas de pessoas morreram e mais de 12.000 casas foram destruídas.

A Suíça também tem seu próprio vento: o bise. Ele é específico das condições topográficas e meteorológicas do Planalto SuíçoLink externo, que é limitado ao norte pela cordilheira do Jura e ao sul pelos Alpes. Quanto mais ao oeste, mais estreito é o planalto.

Kai Reusser/swissinfo.ch

Típico suíço

Na Suíça, o vento normalmente sopra do oeste para o leste. Para que o bise se forme, é necessário que haja uma área de alta pressão sobre a parte norte da Europa Central ou do Norte e uma área de baixa pressão sobre o Mediterrâneo. Essa diferença de pressão gera um vento que vem do leste e do nordeste e sopra em direção ao oeste.

Um bise pode ocorrer em qualquer época do ano. Se ocorre no verão, ele traz consigo “ar seco e temperaturas comuns para a época ano”, escreve o Escritório Federal de Meteorologia e Climatologia MeteoSwissLink externo.

“Nos meses de inverno, o bise costuma trazer muita neblina para o Planalto Suíço, pois o ar frio se acumula na ‘banheira’ do Planalto Suíço [entre as cordilheiras do Jura e os Alpes]”, diz Balmer.

Conteúdo externo

“O principal aspecto do bise é que ele passa por esse ‘canal’ entre o Jura e os Alpes e não consegue se deslocar para o norte ou para o sul”, diz Balmer. “Ele também costuma ganhar velocidade no oeste, pois a distância entre as montanhas é menor lá”.

O bise, que entra na Suíça pelo Lago Constança, pode atingir velocidades de 100 km/h na região ao redor do Lago Genebra.

Esses ventos fortes e a turbulência que os acompanha são uma ameaça principalmente para o tráfego aéreo no oeste da Suíça, disse a MeteoSwiss em um documentoLink externo sobre as condições meteorológicas típicas dos Alpes.

Interrupções no tráfego

Nas estradas, o bise pode causar interrupções no tráfego devido à queda de árvores e galhos. Os cabos elétricos usados nas ferrovias também podem ser danificados, causando atrasos.

Nessas condições meteorológicas, também se recomenda cautela nos lagos do oeste da Suíça, pois o vento pode causar fortes ondas, principalmente no Lago Genebra e no Lago Neuchâtel. Além disso, os lagos menores podem congelar mais rapidamente.

Danos causados pela geada em uma maçã em um pomar da Turgóvia, próximo ao Lago de Constança. Keystone / Gian Ehrenzeller

Na primavera e no outono, o bise também pode congelar plantações, como as de árvores frutíferas e vinhedos.

De acordo com a SRF MeteoLink externo, um aspecto positivo é que o bise pode melhorar a qualidade do ar ao remover poluentes do Planalto Suíço.

A palavra acabou entrando para o vocabulário local. No alemão de Berna, são feitas referências ao nome do vento para indicar que algo se move com muita rapidez. Isso ocorre porque o bise sopra muito rápido, provocando até mesmo dores de cabeça em algumas pessoas.

O “Bäsetöri” no centro antigo da cidade de Biel/Bienne com a inscrição “Z’Bääsedööri steit halt do fer z’Bysewätter düre zlo” (O Bäsetöri está lá para deixar o bise passar). zVg Altstadtleist Biel-Bienne

Impacto na saúde

“Quando chega o bise e a névoa, geralmente tenho dores de cabeça, problemas de equilíbrio, problemas de visão com flashes de luz, náusea e tontura”, disse um homem de 61 anos ao jornal St. Galler TagblattLink externo.

Felizmente, poucas pessoas sofrem tanto. Mas, como o bise é frequentemente associado a uma queda repentina de temperatura, quem é sensível às condições meteorológicas costuma se queixar de pequenos desconfortos quando ele passa pelo país.

É mais comum que os pacientes se queixem de desconforto em dias de tempestade e quando está frio, úmido e chovendo.

“No entanto, não se sabe se determinadas situações e fatores climáticos desencadeiam queixas específicas”, disse um médico especialista em medicina preventiva à revista de saúde ImpulsLink externo, da Migros.

Lagos congelados

Se o bise sopra no inverno, ele pode causar um período de frio, o que pode prejudicar principalmente os setores de transporte e energia.

O último evento meteorológico desse tipo foi registrado em fevereiro de 2012. As temperaturas bem abaixo de zero levaram a um aumento do consumo de energia e deixaram as estradas cobertas de gelo e neve.

O “Seegfrörni” de 1963: pessoas se divertindo no Untersee completamente congelado do Lago de Constança, perto de Reichenau, fotografado em 22 de janeiro de 1963. Keystone / Photopress-Archiv / Krebs

De acordo com o jornal St. Galler TagblattLink externo, temperaturas extremas abaixo de zero também foram registradas em 1963 e 1986. Em 1963, o Lago Constança passou pelo chamado “Seegfrörni”: o lago inteiro congelou e as turmas das escolas foram patinar no gelo.

Ainda mais extremo, no entanto, foi o período de frio em fevereiro de 1956, também desencadeado pelo bise. “Nesse mês de fevereiro excepcional, a temperatura média mensal foi de -9°C. Esse foi um recorde de baixa temperatura nos 269 anos de medições, que ocorrem desde 1755”, de acordo com a SRF NewsLink externo.

Edição: Balz Rigendinger/fh

(Adaptação: Clarice Dominguez)

