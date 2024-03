Número de suíços no exterior aumentou em 2023

Com 6.900, comparativamente, poucos cidadãos suíços vivem em Portugal. No entanto, em 2023, seu número aumentou 13,9% em relação ao ano anterior - o maior aumento na Europa. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

De acordo com as estatísticas anuais, quase dois terços dos suíços no exterior vivem na Europa, sendo a França o destino mais comum. Quase um quarto de todos os suíços no exterior são aposentados.

5 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en The number of Swiss around the world grew by 1.7% in 2023 original ler mais The number of Swiss around the world grew by 1.7% in 2023

Em 31 de dezembro de 2023, um total de 813.400 cidadãos suíços foram registrados no exterior, informou o Departamento Federal de Estatística (FSO) na quinta-feira. O aumento de 1,7% vem após um crescimento de 1,5% em 2022.

Com 3,1%, a comunidade de emigrantes na Ásia teve o salto mais forte, seguida pela Europa (1,9%), Oceania (1,2%), América do Norte (1%) e América Latina e Caribe (0,4%). A única região onde os números caíram, em 0,2%, foi a África.

O FSO atribuiu a tendência apenas parcialmente à migração. Diferenças devido a nascimentos, mortes e procedimentos de naturalização também desempenharam um papel, disse. Três quartos dos cidadãos suíços que vivem no exterior têm outras cidadanias.

Kai Reusser / swissinfo.ch

Aumento em Portugal

Cerca de 520.700 dos suíços no exterior, ou 64%, vivem na Europa, cerca de um quarto (209.300) deles na França. Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha foram os outros locais mais frequentes para os cidadãos suíços. Em comparação com 2022, as comunidades de expatriados cresceram em todos esses cinco países, com a Espanha apresentando o maior crescimento, de 2,7%.

Embora comparativamente poucos (6.900) cidadãos suíços tenham sido registrados em Portugal no ano passado, seu número aumentou 13,9% em relação ao ano anterior – o maior aumento na Europa.

Enquanto isso, 292.700 cidadãos suíços viviam em outros continentes: 16% na América do Norte, 7% na América Latina e no Caribe, 7% na Ásia, 4% na Oceania e 1% na África.

Um décimo de todos os cidadãos suíços no exterior vivia nos EUA, sendo que 58% deles estavam em idade ativa. Na América Latina, a maioria dos cidadãos suíços vivia na Argentina.

+ Quem são os suíços no exterior?

Israel

Na Ásia e Oriente Médio, a maior comunidade da diáspora vive em Israel, que abriga 3% de todos os suíços no exterior. Em seguida, vieram a Tailândia e as Filipinas. A maior proporção de cidadãos suíços com menos de 18 anos de idade também estava em Israel, com 46% (total de 21%).

Na Oceania, a comunidade de expatriados está principalmente na Austrália, enquanto na África, a maioria está na África do Sul. Com 32%, a proporção de pessoas com mais de 65 anos de idade nesse último país é significativamente maior do que a de todos os cidadãos suíços que vivem no exterior (23%).

A proporção de aposentados foi ainda maior na Tailândia (41%, um aumento de 8,2%) e em Portugal (34%). A Espanha seguiu o exemplo com 32%. Entre todos os cidadãos suíços que vivem no exterior, a proporção de homens e mulheres foi de 86 para 100.

Medo da pobreza na velhice

Em um comunicado à imprensa na quinta-feira, a Organização dos Suíços no Exterior (OSE) observou o aumento constante do número de expatriados em idade de aposentadoria e disse que as estatísticas sugerem que parte do aumento se deve ao risco crescente de pobreza na velhice.

A OSE se referiu a uma pesquisa realizada pelo projeto de pesquisa ‘nccr – on the move’: quando perguntados sobre os motivos para morar no exterior, os suíços citaram com mais frequência o fato de os preços na Suíça serem muito altos e o desejo de manter ou melhorar sua qualidade de vida.

De acordo com as estatísticas do seguro de velhice e sobrevivência (AHV/AVS), os cidadãos suíços que moravam na Suíça em 2022 recebiam uma aposentadoria mensal média de CHF 1.919 (US$ 2.119). A média para a comunidade no exterior foi significativamente menor, de CHF 1.209.

“A imagem dos aposentados da Suíça no exterior vivendo no luxo, repetidamente transmitida no debate sobre as pensões de velhice, não corresponde à realidade para uma grande proporção deles”, disse a OSE. Ela disse que muitos aposentados da Suíça no exterior dependeriam de prestações complementares se permanecessem na Suíça.

Mostrar mais

Mostrar mais “Aposentadas e aposentados suíços que vivem luxuosamente no exterior são uma exceção” Este conteúdo foi publicado em O pagamento de uma parte da aposentadoria no exterior é tema de debate na Suíça. Quatro suíços aposentados que vivem no exterior contam suas histórias. ler mais “Aposentadas e aposentados suíços que vivem luxuosamente no exterior são uma exceção”

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever