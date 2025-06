Thomas Gisiger, um suíço que encontrou a felicidade em Hamburgo

Neste mapa da Suíça, Thomas Gisiger aponta Solothurn, sua cidade natal. Petra Krimphove

Série Portrait of the Month , Episódio 4: Ir ao teatro? Comer alguma coisa? Ou então conhecer novas pessoas enquanto toma um drinque? Quem vai ao “2. Heimat” não precisa escolher. O suíço Thomas Gisiger criou em Hamburgo um lugar onde a arte e a gastronomia se encontram.

No hall, um mapa escolar da Suíça está pendurado acima de um dos sofás. Thomas Gisiger sobe no almofadão e aponta para Solothurn, sua cidade natal. “Sou um suíço com saudades do meu país”, confessa. Mas em Hamburgo, ele criou e encontrou uma segunda pátria.

Antigamente, o prédio de tijolos era usado para a produção de motores de navios, processamento de peixe e enlatamento de pepinos. Hoje, o pátio Phoenix acolhe muitos criadores. Foi lá que o teatro-restaurante “2. Heimat” (2ª pátria) se instalou há alguns anos.

Thomas Gisiger aprendeu o ofício de decorador na Suíça – e isso é visível em cada canto de seu teatro-restaurante. Mas então, em 1997, ele quis viver seu lado criativo. Ele então fez um curso de palhaço de um ano em Hanôver. “Desde então, sou um palhaço reconhecido pelo Estado”, conta.

Depois de alguns anos na Renânia, principalmente em um teatro para crianças e adolescentes, ele se mudou para Hamburgo há 20 anos e começou a trabalhar por conta própria.

“Tudo o que faço tem a ver com a Suíça”

Em seu “2. Heimat”, ele pode combinar todos os seus talentos. Lá, ele é decorador, anfitrião, ator – ele atua em várias peças e escreveu algumas delas – e cozinheiro. “Tudo o que faço tem a ver com a Suíça”, enfatiza.

Além do palco, a cozinha é seu outro reino. Ele gosta particularmente de cozinhar especialidades suíças. “Foi minha mãe que me ensinou.”

O que está na mesa também depende do pacote da noite, que dura oficialmente entre três e cinco horas. Às vezes, o preço inclui uma apresentação seguida de um menu de três pratos e vinhos para acompanhar; outras vezes, são apenas massas simples. Durante a pandemia de coronavírus, Thomas Gisiger decorou as paredes da cozinha com desenhos. Foi então que ele teve tempo para explorar seu lado decorador.

As noites no “2. Heimat” começam com um brinde de boas-vindas e uma introdução. Em seguida, todos se dirigem à pequena sala de teatro para assistir a uma apresentação — e, finalmente, todos se sentam em torno de uma longa mesa de madeira e se deliciam com pratos preparados por ele mesmo.

Às vezes, ainda se dança até tarde da noite. Isso significa longos dias para Thomas Gisiger. Nos dias de apresentação, ele chega cedo ao teatro e, à noite, é o último a sair.

É sempre um momento de encanto quando, após a apresentação, uma imponente cortina se abre de um lado da pequena sala de teatro em degraus e revela uma mesa com 24 metros de comprimento (“provavelmente a mais longa de Hamburgo”). Aqui já nasceram amizades e até um casamento. “Eles se casaram no palco e depois fizeram a festa aqui conosco.”

Mais difícil desde a pandemia

Antes da pandemia, o “2. Heimat”, então localizado em outro local, costumava estar lotado. Hoje, Thomas Gisiger e seu parceiro Andreas Löher, com quem ele dirige o “2. Heimat”, precisam, como muitos outros atores culturais da cidade, ser criativos para atrair seu público e desenvolver seu próprio perfil.

Os fechamentos devido à pandemia ainda estão bem presentes na mente do pequeno teatro. “Ainda não nos recuperamos completamente”, admite Thomas Gisiger. É verdade que o Estado ajudou com subsídios, mas o público não está mais tão disposto a sair de casa.

No entanto, o teatro conquistou seu lugar em Hamburgo. Talvez o fato de a população hanseática gostar muito da Suíça contribua para isso. Há pontos em comum entre as duas populações, avalia Thomas Gisiger. “Esperar e observar, depois se abrir.”

Thomas Gisiger pintou ele mesmo as paredes da sua cozinha. Petra Krimphove

“Uma abridora de corações”

A Suíça está onipresente em seu repertório teatral. Há muitos anos, o artista de Solothurn interpreta o papel de Ueli im Glück, um personagem no qual ele se identifica bastante; ele escreveu a peça e a descreve como “uma obra que toca o coração”.

O suíço Ueli viaja incansavelmente pelo mundo em busca de si mesmo e para fugir de seu pai, que bloqueia todas as ideias do filho. Até que alguém finalmente o aconselha a voltar para casa e seguir seu caminho. A peça é um clássico que ele interpreta há 20 anos. Aparentemente, ela toca o coração do público.

Trata-se da grande questão de saber onde está o seu lugar, uma questão que preocupa toda a vida as pessoas que deixaram o seu país de origem, diz Thomas Gisiger, que fica sério. Ele também acaricia de vez em quando a ideia de voltar para a Suíça, para o conforto de Soleure. Mas também sabe que se sentiria novamente muito confinado lá.

É aqui, em seu teatro, que ele organiza regularmente o “Salon Swiss”: este começa com um aperitivo e continua prato após prato, através do mundo das especialidades suíças, acompanhado de histórias sobre e provenientes da Suíça. Os clientes também lhe pedem regularmente conselhos para uma viagem à Suíça.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

