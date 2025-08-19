The Swiss voice in the world since 1935

Surto de legionelose em Nova York provoca cinco mortes

Este conteúdo foi publicado em
Um surto de legionelose em Nova York matou cinco pessoas e provocou a hospitalização de outras 14, informaram as autoridades de saúde na segunda-feira. 

“O Departamento de Saúde da cidade de Nova York investiga um grupo de casos de legionelose em Central Harlem”, afirma um comunicado divulgado pelo governo.

“Até 18 de agosto, foram registrados 108 casos confirmados, cinco mortes e 14 internações em curso”, acrescenta a nota.

A legionelose, que não é transmitida de pessoa para pessoa, é causada por uma bactéria que pode se multiplicar em reservatórios de água e sistemas de ar condicionado. 

A propagação por meio de gotículas contaminadas pode causar febre e pneumonia, em particular entre pessoas com sistemas imunológicos debilitados.

A doença leva o nome do primeiro surto conhecido, em 1976, em um hotel na Filadélfia, onde veteranos militares da legião americana estavam em uma conferência. Mais de 220 pessoas ficaram doentes e 34 morreram.

