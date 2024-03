Instituição de caridade suíça arrecada 2,5 milhões para Gaza

KEYSTONE

As doações coletadas desde 1º de novembro foram usadas para apoiar sete projetos para as vítimas da guerra na Faixa de Gaza, informou a instituição de caridade na terça-feira.

2 minutos

Keystone-SDA

Os projetos, administrados por ONGs parceiras no local – HEKS, Fundação Terre des hommes e a ONG feminista de paz Frieda – incluem a distribuição de alimentos, kits de higiene, roupas quentes e ajuda financeira única para permitir que as famílias atendam a necessidades urgentes, informou a Swiss Solidarity.

Os projetos também oferecem apoio psicossocial para as pessoas traumatizadas pela guerra.

As organizações parceiras da Swiss Solidarity atuam principalmente no sul da Faixa de Gaza, para onde grande parte da população fugiu e agora está vivendo em abrigos improvisados. Mas algumas também permaneceram no norte para apoiar a população restante.

Apesar das condições “extremamente precárias”, as organizações “conseguiram manter a ajuda humanitária vital”, disse a diretora da Swiss Solidarity, Miren Bengoa.

Para poder continuar ajudando as vítimas do conflito, a Swiss Solidarity está novamente fazendo um apelo por doações e solidariedade.

A instituição de caridade e seus parceiros querem poder intensificar a ajuda no local assim que o cessar-fogo entrar em vigor.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

