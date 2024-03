Syngenta desiste de IPO multi-bilionário na China

1 minuto

PEQUIM (Reuters) – O grupo suíço de produtos agroquímicos e sementes Syngenta retirou nesta sexta-feira sua oferta para uma listagem multi-bilionária na Bolsa de Valores de Xangai, em meio a um período recente de fraqueza no mercado acionário chinês.

A oferta pública inicial (IPO), que teria avaliado a empresa de propriedade chinesa em até 60 bilhões de dólares, foi adiada repetidas vezes desde que foi proposta em 2021 devido a condições desfavoráveis de mercado.

“Após uma consideração cuidadosa do ambiente da indústria e da própria estratégia de desenvolvimento da empresa, o Grupo Syngenta decidiu retirar sua inscrição para o IPO no quadro principal da Bolsa de Valores de Xangai”, disse a empresa nesta sexta-feira.

A emissão de títulos, como outros acordos recentes, não teve sucesso por causa de uma calmaria no mercado chinês, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, que falou pedindo anonimato.

O porta-voz do Syngenta, Saswato Das, se recusou a dar mais detalhes sobre por que a empresa recuou em seu IPO.

O Syngenta afirmou que procurará recomeçar seu processo de listagem na China ou em outra bolsa de valores, quando as condições forem certas, e explorará fontes alternativas de financiamento.

(Reportagem de Andrew Hayley e redação de Pequim; reportagem adicional de Oliver Hirt e John Revill em Zurique)