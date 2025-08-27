The Swiss voice in the world since 1935

Tóquio bate recorde de 10 dias seguidos com temperaturas acima dos 35°C

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Tóquio bateu nesta quarta-feira (27) um recorde de 10 dias consecutivos com temperaturas acima dos 35°C, anunciou a Agência Meteorológica do Japão, em um contexto de ondas de calor sufocantes no mundo causadas pelas mudanças climáticas.

“É a primeira vez desde o início dos registros”, em 1875, que se observa uma sequência desse tipo”, informou a agência à AFP.

O Japão teve neste ano os meses de junho e julho mais quentes de sua história. O verão do ano passado no arquipélago igualou o de 2023 como o mais quente já registrado, e foi seguido pelo outono mais quente desde o início das medições, há 126 anos. 

Especialistas advertem qua as famosas cerejeiras japonesas estão florescendo mais cedo devido ao clima mais quente, e que, às vezes, as flores nem aparecem, uma vez que os outonos e invernos não são frios o suficiente para desencadear esse processo.

A famosa cobertura de neve do Monte Fuji esteve ausente no ano passado pelo período mais longo já registrado, até o começo de novembro, comparado com a média dos primeiros dias de outubro.

bur-aph/arm/nn/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
15 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR