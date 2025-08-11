The Swiss voice in the world since 1935

Tribunal ordena captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Délhi

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A Suprema Corte da Índia ordenou nesta segunda-feira (11) a captura de dezenas de milhares de cães de rua na capital do país, após um aumento dos ataques de animais.

Pelo menos 60.000 cães vivem nas ruas de Délhi, segundo um censo de 2012, o dado mais recente disponível.

O tribunal solicitou às autoridades da cidade que criem abrigos para cães em um prazo de oito semanas e que mantenham registros diários dos animais capturados.

“O importante, e sem o qual todo o esforço seria inútil, é que nenhum cão de rua deve ser liberado”, indicou o tribunal.

A decisão deve ser aplicada em Délhi e seus subúrbios, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. 

A Índia tem milhões de cães de rua e os ataques fatais são frequentes, em particular contra crianças e idosos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Índia registra mais de um terço das mortes por raiva no mundo, um problema agravado pela falta de programas de esterilização e pelas restrições legais para a eliminação de cães.

str-sai/pjm/pc/zm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
6 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Jessica Davis Plüss

Qual a sua opinião sobre a longevidade?

O mercado da longevidade está em plena expansão, graças, em parte, aos avanços na ciência do envelhecimento. O que você acha da ideia de estender a expectativa de vida?

Participe da discussão
34 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
54 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR