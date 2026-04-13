Trump ameaça ‘eliminar’ qualquer navio iraniano que tente violar bloqueio dos portos

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Donald Trump ameaçou “eliminar” qualquer navio iraniano que tente forçar o bloqueio naval dos portos do Irã imposto pelos Estados Unidos e que entrou em vigor nesta segunda-feira (13).

Washington anunciou o bloqueio de todos os portos iranianos a partir desta segunda-feira às 14h00 GMT (11h00 de Brasília), depois que as negociações de paz com Teerã, no Paquistão, fracassaram.

Para o Irã, esse bloqueio é “ilegal” e um ato de “pirataria”, e advertiu que, caso seja levado adiante, nenhum porto do Golfo “estará a salvo” de represálias.

A resposta de Donald Trump foi imediata. “Se algum desses navios se aproximar minimamente do nosso BLOQUEIO, será ELIMINADO imediatamente”, disse em sua rede Truth Social.

O anúncio do bloqueio voltou a impulsionar os preços do petróleo, que superaram os 100 dólares por barril, e mergulhou novamente os mercados mundiais na incerteza.

Segundo detalhou Trump no Truth Social, o bloqueio será imposto a todos os navios que entrem e saiam dos portos iranianos.

O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio especificou que será autorizada a circulação de embarcações que não partam do Irã nem se dirijam a esse país.

“Pode-se supor que a intenção de Trump é tentar privar o Irã de suas receitas de exportação e obrigar seus principais importadores de petróleo, particularmente a China, a pressionar Teerã para que levante seu bloqueio do Estreito de Ormuz”, indicou o centro de estudos Soufan Center.

– “Sem sentido” –

Desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro após bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã, Teerã mantém bloqueado o Estreito de Ormuz.

Por essa passagem estratégica, por onde em condições normais transita cerca de 20% do petróleo e do gás mundial, o Irã impôs de fato taxas de passagem para cruzá-lo, medidas que pretende manter.

Trump afirmou que 34 navios cruzaram Ormuz no domingo, o que, segundo ele, “é de longe o número mais alto desde que começou esse fechamento insensato”.

A China, que depende em grande medida do Irã para seu abastecimento de petróleo, pediu o restabelecimento de uma navegação “sem obstáculos” em Ormuz, uma demanda à qual também se somou a Associação de Nações do Sudeste Asiático.

A agência marítima da Organização das Nações Unidas afirmou que “nenhum país” tem o direito legal de bloquear a navegação em Ormuz.

Sem surpresa, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou seu apoio ao bloqueio americano; o Reino Unido declarou que não o apoia e a Espanha que “é algo sem sentido”.

– “Prioridade absoluta” –

A incapacidade de ambas as partes de alcançar um acordo gera temor de uma retomada do conflito que se estendeu por toda a região devido às represálias da república islâmica contra seus vizinhos.

Desde então, mais de 6.000 pessoas morreram nesse confronto, principalmente no Irã e no Líbano.

Segundo o Paquistão, continuam os esforços para resolver as questões pendentes e o cessar-fogo, que expira em 22 de abril, “se mantém”.

Sua manutenção é uma “prioridade absoluta”, declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a seu par paquistanês, Ishaq Dar.

Mas nem Estados Unidos nem Irã comunicaram suas intenções. Os dois adversários culpam um ao outro pelo fracasso das negociações.

Segundo Trump, elas fracassaram porque o Irã se opõe a renunciar ao desenvolvimento de armas nucleares, uma acusação negada por Teerã.

Para o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, um dos principais negociadores, o fracasso se deve ao “maximalismo americano”.

Netanyahu afirmou que a ruptura veio do lado americano, devido à falta de uma “abertura imediata do Estreito” de Ormuz. Mas acrescentou que, para Trump, a “questão central” continua sendo o programa nuclear.

– Ataques no Líbano –

No Líbano, outro front da guerra, os ataques continuam porque Israel o considera excluído do acordo de cessar-fogo.

As autoridades libanesas anunciaram quatro mortos no sul do país, enquanto o Exército israelense afirmou ter atacado 150 alvos do Hezbollah nas últimas 24 horas.

Também informou ter concluído o “cerco” da cidade de Bint Jbeil, onde lançou um assalto, no que descreveu como um avanço significativo de sua ofensiva terrestre no sul.

Por sua vez, o Hezbollah afirmou ter lançado foguetes contra duas localidades israelenses próximas à fronteira.

Libaneses e israelenses têm previsto manter negociações na terça-feira em Washington, mas o Hezbollah pediu seu cancelamento e as qualificou como “capitulação”, afirmou o chefe do movimento pró-iraniano, Naim Qasem.

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