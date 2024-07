Trump está seguro, diz Serviço Secreto após tiros serem ouvidos em comício

BUTLER, Pensilvânia (Reuters) – Donald Trump estava em segurança, disse o Serviço Secreto dos Estados Unidos neste sábado, depois que vários tiros foram ouvidos em um comício do candidato presidencial republicano na Pensilvânia, enquanto um vídeo mostrava Trump fazendo uma careta e levantando a mão direita para a direita.

“O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro”, disse um porta-voz do Serviço Secreto no X após o que a agência chamou de incidente. “Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis.”

Vários tiros foram ouvidos no comício ao ar livre em Butler, Pensilvânia, logo após Trump começar seu discurso.

Seguranças se aglomeraram ao redor de Trump enquanto ele se abaixava sob o púlpito e policiais armados se posicionaram na frente do palanque em que ele falava. Depois, Trump ergueu repetidamente o punho para a multidão e gritou enquanto era escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto dos EUA.

A CNN informou que Trump ficou ferido, mas não deu outros detalhes. Não ficou claro como ou quais ferimentos ele pode ter sofrido. Imagens de vídeo mostraram o ex-presidente com sangue na orelha direita e no lado direito do rosto.

O porta-voz da campanha de Trump disse que o candidato republicano estava bem e que ele estava sendo examinado em um centro médico local, de acordo com um repórter da CNN no X.

O local foi abandonado, com cadeiras derrubadas e fita amarela da polícia ao redor do palanque. Um helicóptero sobrevoava o local e policiais caminhavam pela área, de acordo com as imagens em vídeo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, recebeu um informe inicial sobre o incidente, segundo a Casa Branca.

(Reportagem de Nathan Layne, Jarrett Renshaw, John Kruzel, Daniel Wallis)