The Swiss voice in the world since 1935

Trump pede grande corte dos juros na véspera de reunião do Fed

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou, nesta segunda-feira (15), seu pedido por um grande corte nas taxas de juros antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central) na terça e na quarta-feira (16 e 17). 

Trump continua aumentando a pressão sobre o banco central americano, no momento em que o mercado é unânime sobre um anúncio de corte na quarta-feira. 

Em uma publicação em sua plataforma, Truth Social, Trump declarou que o presidente do Fed, Jerome Powell, “deve cortar as taxas de juros agora, e mais do que havia pensado”. 

O mandatário voltou a mencionar o dirigente da instituição financeira como “muito atrasado”, apelido que lhe atribuiu recentemente ao não reduzi-las.

O mercado espera um corte de 25 pontos-base no final de sua reunião de dois dias na quarta-feira, e todas as atenções estão voltadas para os comentários de Powell após o encontro. 

A medida de reduzir as taxas provavelmente impulsionará a maior economia do mundo no momento em que o mercado de trabalho enfraquece e os temores de recessão aumentam.

Este seria o primeiro corte dos juros em 2025, já que o Fed manteve os índices estáveis desde sua última redução em dezembro, enquanto os funcionários monitoram os efeitos inflacionários das tarifas de Trump.

Embora a inflação permaneça notavelmente acima da meta anual de 2% do banco central americano, o impacto das tarifas parece limitado até o momento.

Este contexto dá aos dirigentes de política monetária alguma margem para se concentrarem em fortalecer o mercado de trabalho, enquanto tentam se equilibrar entre manter os preços estáveis e atingir o objetivo de alcançar o pleno emprego.

A pressão política também ofusca a reunião do banco com Stephen Miran, que preside o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, potencialmente confirmado como governador do Fed horas antes do início do encontro. 

O Senado americano deve votar para avançar com sua nomeação nesta segunda-feira.

bys/bgs/mr/val/yr/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
36 Curtidas
27 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR