Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris

O governo de Donald Trump retirou a proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos à ex-vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, informou uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira (29). 

O governo Trump revogou uma extensão aprovada pelo então presidente Joe Biden para Harris, cuja proteção regular de seis meses como ex-vice-presidente expirou em 21 de julho, segundo a CNN.

Um assessor de Harris disse à AFP que ela era “grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança”. 

Embora tenha permanecido discreta desde a derrota eleitoral, Harris planeja fazer uma turnê nos próximos meses para promover um livro, com o título “107 Dias”, sobre sua breve e malsucedida campanha. 

O livro, que narra os bastidores, publicado pela Simon & Schuster, será lançado em 23 de setembro nos Estados Unidos. 

Harris foi a primeira mulher a se tornar vice-presidente do país. Em 2024, ela assumiu a indicação democrata após Biden se retirar da disputa devido a preocupações com a saúde. 

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump adotou uma série de medidas contra supostos inimigos e opositores políticos. 

Ele revogou autorizações de segurança de autoridades em exercício e ex-funcionários, pôs na mira escritórios de advocacia envolvidos em processos anteriores contra ele e cortou o financiamento federal para universidades. 

Na semana passada, agentes do FBI efetuaram uma operação de busca na casa e escritório do ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, agora um crítico ferrenho de Trump, em uma investigação que, segundo as autoridades, envolve documentos confidenciais.

