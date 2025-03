Trump saúda América ‘imparável’ em discurso no Congresso

O presidente americano, Donald Trump, proclamou nesta terça-feira que “o sonho americano é imparável”, em seu primeiro discurso no Congresso desde que retornou ao poder, no qual foi recebido com hostilidade pelos democratas, promoveu políticas radicais e elogiou o empresário Elon Musk, assessor do seu governo, que estava na plateia.

O republicano disse que estava “apenas começando” seus planos radicais para fazer uma reforma no país. “A América está de volta”, declarou.

Quase todas as frases de Trump foram aplaudidas com entusiasmo pelos membros do Partido Republicano. Mas, minutos após o início do discurso, um protesto começou.

O congressista democrata Al Green, do Texas, foi expulso após interromper a fala do presidente. Outros membros do seu partido exibiam, silenciosamente, placas contendo críticas ao governo Trump.

O presidente elogiou os feitos das primeiras seis semanas do seu segundo mandato, e prometeu levar adiante sua tentativa polarizadora de reformar o governo e encerrar a guerra na Ucrânia custe o que custar.

“Em 43 dias, conseguimos mais do que a maioria dos governos conseguem em quatro ou oito anos, e estamos apenas começando”, disse Trump. “O sonho americano está emergindo, maior e melhor do que nunca. O sonho americano é imparável, e nosso país está à beira de um ressurgimento como o mundo nunca presenciou, e talvez nunca volte a presenciar.”

Trump foi aplaudido por partidários ao declarar que sua guerra contra os programas de diversidade significava que o país “não será mais ‘woke'”. No entanto, no que muitas vezes soou mais como um discurso de campanha do que um discurso para toda a nação, ele não fez nenhuma tentativa de se aproximar de seus oponentes.

Trump também expôs sua visão sobre a economia, e disse que tentava resolver “uma catástrofe econômica”, apesar de ter herdado do seu antecessor a economia desenvolvida mais forte do mundo.

O evento marcou um retorno triunfal de Trump ao Capitólio, quatro anos após seus apoiadores terem invadido o local para protestar contra a derrota eleitoral de 2020.

