ONU denuncia “retórica genocida” de Israel

A ONU denuncia a “retórica genocida” dos líderes israelenses Keystone-SDA

Israel está cometendo crime de guerra após crime de guerra na Faixa de Gaza, de acordo com as Nações Unidas. No início do Conselho de Direitos Humanos em Genebra na segunda-feira, a ONU criticou a retórica genocida de Israel e a atual propaganda de guerra em todo o mundo.

O Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse aos Estados-membros que estava “horrorizado” com esta situação. Ele destacou “a vergonhosa desumanização dos palestinos” por parte das autoridades israelenses.

“Mais militarização, ocupação, anexação e opressão só irão alimentar mais violência, punição e terror”, afirmou, apelando ao “fim da carnificina”.

Questionando o que estava sendo feito para “prevenir o genocídio”, o austríaco considerou que “estamos falhando com o povo de Gaza”.

De forma mais ampla, Türk atacou a “propaganda de guerra em todos os lugares”, em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renomeou o Departamento de Defesa como “Ministério da Guerra” e a China acaba de organizar um desfile militar.

Adaptação: Fernando Hirschy

