Vendas da Tesla caem e chinesa BYD lidera mercado de carros elétricos

A Tesla comunicou, nesta sexta-feira (2), vendas abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025, cedendo sua posição como maior empresa de veículos elétricos do mundo em vendas anuais à gigante automotiva chinesa BYD.

A americana, propriedade do magnata Elon Musk, registrou 418.227 entregas nos últimos três meses do ano, elevando seu total de vendas anuais para cerca de 1,64 milhão de veículos elétricos.

Na quinta-feira, a BYD informou ter vendido 2,26 milhões de veículos elétricos em 2025.

Segundo o consenso da FactSet, os analistas previam que as vendas da Tesla no último trimestre desacelerariam menos, para cerca de 449 mil unidades.

Especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos levará tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de 7.500 dólares (mais de 41 mil reais) no fim de setembro de 2025.

Antes dessa medida, a Tesla já enfrentava dificuldades nas vendas em mercados-chave devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de extrema direita.

A Tesla também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus.

Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos no ano passado.

Conhecida como “Biyadi” em chinês, ou por seu slogan em inglês “Build Your Dreams” (Construa seus sonhos), a BYD foi fundada em 1995 e originalmente era especialista na fabricação de baterias.

A gigante do setor passou a dominar o altamente competitivo mercado chinês de “veículos de energia nova”, termo que abrange diversos modelos, desde os totalmente elétricos até os híbridos plug-in.

A China é o maior mercado desse tipo de veículos.

A BYD busca expandir sua presença no exterior, já que os padrões de consumo cada vez mais sensíveis ao preço na China estão afetando sua rentabilidade.

Apesar das elevadas tarifas americanas, enfrentadas também por outros fabricantes chineses, a empresa está crescendo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Europa.

Em 2024, a Tesla havia superado a BYD em vendas de veículos elétricos com uma margem estreita: 1,79 milhão contra 1,76 milhão.

– Nem tão mal –

Apesar de perder a liderança para a concorrente chinesa, as ações da Tesla subiram nesta sexta-feira na pré-abertura do mercado em Nova York.

Dan Ives, da Wedbush Securities, destacou que o número de vendas trimestrais da Tesla ficou muito acima das previsões de alguns analistas. Ele afirmou que a companhia enfrenta um “ambiente de demanda mais difícil após o fim do crédito fiscal para veículos elétricos, enquanto a Europa continua representando um obstáculo para suas entregas”.

Ives observou que a empresa ainda tem dificuldades para obter aprovações regulatórias na Europa e que as vendas podem voltar a crescer assim que esses entraves forem superados.

“As vendas em mercados menores e emergentes começaram a mostrar taxas de crescimento maiores do que o esperado, o que parece compensar as quedas em regiões-chave como China e Europa”, acrescentou.

