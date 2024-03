Um terço dos suíços apóia a caça aos lobos

Um terço da população é a favor do abate preventivo de lobos. Em contrapartida, 46% são contra. A aprovação também aumenta com a idade. Quase metade das pessoas de 60 a 79 anos é a favor do abate de lobos antes que os animais causem danos.

Entre os jovens de 18 a 29 anos, no entanto, o número é de apenas 20%, conforme anunciou o instituto de pesquisa de opinião Yougov (ex-Link) na sexta-feira, em uma pesquisa que descreveu como representativa. Aqueles que são a favor do abate de lobos argumentam que eles não têm predadores naturais e que as matilhas precisam ser reguladas pelo homem.

As pessoas contrárias ao abate de lobos justificam sua posição argumentando que a medida não seria necessária se os rebanhos fossem mais protegidos. 31% concordaram que seria inútil introduzir lobos e depois abatê-los como medida preventiva. 26% veem os lobos como importantes para a biodiversidade.

O abate preventivo dos lobos é motivo de preocupação para a população, como a pesquisa também mostrou. Um terço dos entrevistados declarou ter ouvido, visto ou lido algo sobre o assunto duas a três vezes nos últimos três meses. Outros 34% tomaram conhecimento do assunto semanal ou diariamente.

A introdução de lobos foi considerada importante por 32% dos entrevistados. O assentamento do íbex, uma espécie de caprino típica dos Alpes, foi classificado como mais importante por 76%. A reintrodução de abutres barbudos foi considerada de importância média por 56% dos entrevistados. A reintrodução do lince e do castor foi considerada importante por 47%.

A Yougov entrevistou 1.260 pessoas com 18 anos ou mais na Suíça entre 23 e 26 de fevereiro em uma pesquisa pela internet.

