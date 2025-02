Wall Street se beneficia de recuperação técnica para fechar semana no azul

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com forte impulso nesta sexta-feira (28), beneficiada por uma recuperação técnica após vários pregões em queda, apesar de uma afetação momentânea pelo tenso bate-boca na Casa Branca entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky.

O índice Dow Jones Industrial avançou 1,39%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,63% e o ampliado S&P 500, 1,59%.

“Trata-se, sem dúvida, de uma recuperação técnica”, explicou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

“Nos últimos dez dias, vimos uma forte queda” nos principais índices de Wall Street, suficiente para “anular todos os lucros obtidos” após a eleição de Trump em novembro, detalhou o analista.

No começo do dia, a bolsa nova-iorquina recebeu com satisfação a publicação do índice de preços PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para traçar sua política monetária.

A inflação perdeu força em janeiro nos Estados Unidos com 2,5% em 12 meses, contra 2,6% do mês anterior, em linha com o esperado e depois de várias acelerações consecutivas.

A sessão também esteve marcada pelo encontro entre Trump e Zelensky em Washington que derivou em um bate-boca, no qual o presidente americano ameaçou, levantando a voz, “abandonar” a Ucrânia se não fizer concessões à Rússia como fórmula para superar o conflito.

Zelensky deixou prematuramente a Casa Branca após a discussão sem precedentes. “Pode voltar quando estiver pronto para a paz”, disse Trump em mensagem em sua rede social.

Embora estivessem no azul, os principais índices da bolsa entraram brevemente em terreno negativo após a reunião, antes de retomarem impulso.

No mercado de ações, a fabricante de computadores e servidores Dell fechou em baixa de 4,70% depois de publicar resultados mistos. Sua rival HP também fechou em baixa (-6,82%) após seus números decepcionantes.

O aplicativo de ensino de idiomas Duolingo despencou 16,95% apesar de publicar resultados melhores que o esperado no geral.

Na outra ponta, a Microsoft subiu 1,14% após anunciar que acabará em maio com o Skype, uma plataforma pioneira nas chamadas via internet no início dos anos 2000.

