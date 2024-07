Zelensky visita front ucraniano e Rússia afirma avançar no leste

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta segunda-feira (29) o front na região de Kharkiv, no nordeste, em meio a uma ofensiva das forças russas, que reivindicaram a captura de uma nova localidade em Donetsk, no leste do país.

“Tive a honra de felicitar os nossos combatentes das forças especiais (…) e presenteá-los com condecorações oficiais”, disse Zelensky em um comunicado publicado nas redes sociais, depois de visitar um posto de comando na área de Vovchansk.

“Sou grato pela sua valentia e por suas heroicas operações atrás das linhas inimigas”, acrescentou.

Em 10 de maio, as forças russas abriram uma nova frente ao atacar a região de Kharkiv pelo norte. Elas tentam tomar a cidade de Vovchansk, onde os combates continuam e que sofreu extensa destruição, segundo imagens de drones do Exército ucraniano.

Este ataque levou Kiev a enviar reforços para este setor, apesar de a Ucrânia ter poucos soldados devido às grandes perdas acumuladas mais de dois anos após o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Por enquanto, as forças ucranianas detiveram o avanço russo no setor de Vochansk.

As forças russas também não conseguem impedir o lançamento de foguetes e drones contra a região russa de Belgorod, embora este tenha sido o objetivo declarado do Kremlin para esta ofensiva, segundo Moscou.

– Rússia avança lentamente no leste –

Enquanto isso, a Rússia continua ganhando terreno na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, após o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão boreal de 2023 e a queda de Avdiivka em fevereiro de 2024.

Várias localidades do leste estão sob fogo russo, como Toretsk, onde três civis morreram e outros três ficaram feridos, segundo o governador regional Vadym Filashkin; e Grodivka, outra localidade na região de Donetsk onde foi relatada uma morte.

Nesta segunda-feira, o Exército russo anunciou a captura da localidade de Vovche, na mesma região. No dia anterior, afirmou ter conquistado duas localidades vizinhas, Progres e Yevgenivka; perto das grandes cidades de Pokorvsk e Myrnograd.

Por outro lado, o Exército russo continua a sua ofensiva contra a estratégica cidade de Chasiv Yar, perto de Bakhmut, também em Donetsk.

As forças ucranianas têm que lidar com a superioridade numérica e material do Exército russo, que tem mais munições e usa bombas planadoras, difíceis de combater.

Na última semana, a Rússia usou cerca de 700 bombas planadoras e mais de 100 drones explosivos Shahed, segundo o presidente Zelensky.

Além de terem menos armas e munições do que os russos, os ucranianos também têm dificuldades em recrutar soldados, motivo pelo qual foram aprovadas leis na primavera para acelerar a mobilização.

