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В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов

Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден.
Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден. Keystone-SDA

Помимо склона над деревней Бриенц, который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден. По данным властей в зоне общего риска расположено каждое десятое здание в этом регионе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Наиболее известным примером остаётся ситуация в регионе деревни Бриенц (долина Альбула). В ноябре 2024 года около 80 жителей этой деревни были эвакуированы из-за угрозы камнепада и пока им всем вернуться в свои дома не разрешено. Вся горная масса над посёлком находится под постоянным наблюдением. По информации властей муниципального образования Альбула/Альвра (Albula/Alvra), это «самый хорошо контролируемый склон Европы».

Весной 2023 года здесь сошло около 1,2 миллиона кубометров обломочной породы, которая остановилась всего в нескольких метрах от жилых домов. Тогда, как и в случае с деревней Блаттен, эвакуация людей была проведена заранее. Увы, предупредить природу удаётся не всегда: так, в результате схода трёх миллионов кубометров породы с северного склона горы Пиц-Ченгало (Piz Cengalo) в деревне Бондо (долина Бергелль) в 2017 году погибли восемь человек. Обвал в Блаттене (кантон Вале) был ещё масштабнее — 3,5 миллиона кубометров.

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В кантоне Граубюнден есть и другие регионы с повышенной угрозой обвалов и оползней. В этот список входят участки склонов между Тузисом и Андеером (Thusis / Andeer), регион Рейнвальда у Суферса и Шплюгена (Rheinwald bei Sufers / Splügen), местности у Савоньина и Мулегнса на перевале Юлиер (Savognin / Mulegns am Julierpass), а также регионы области Энгадин вблизи Понтрезины и Самедана (Engadin bei Pontresina / Samedan).

Опасность также существует вокруг городов Суш, Лавинь и Цернец (Susch, Lavin, Zernez), в долинах Поскьяво/Пушлав, Бергелль и Мизокс (Puschlav, Bergell, Misox), в Бюндернгау, Домлешге, а также неподалёку от Кура — в общине Фельсберг (Bündner Oberland, Domleschg, Chur in Felsberg). Эти зоны на интерактивной карте природных опасностей кантона Граубюнден отмечены особо.

Болеее 5 000 зданий

Из 170 000 зданий, зарегистрированных в кантоне, около 10% расположены в зонах общего природного риска. Из них треть составляют жилые дома (примерно 5 100 объектов), ещё треть используется в сельском хозяйстве, ещё около 20 процентов в промышленности и торговле, а остальные здания имеют иное назначение. Кроме угрозы обвалов и оползней, в Граубюндене существует риск лавин, селевых потоков, наводнений, просадок, обрушений и землетрясений.

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Последние, по оценке кантонального уполномоченного по природным угрозам Урбана Майссена (Urban Maissen), представляют наибольшую потенциальную опасность. В интервью газете Südostschweiz в конце мая 2025 года он заявил, что землетрясение магнитудой 5,6 в районе города Кура может привести к многочисленным человеческим жертвам и нанести ущерб на миллиарды франков.

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