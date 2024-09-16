Крах Credit Suisse: что известно об итогах работы следственной комиссии?
Крах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse до сих пор остается источником политических «афтершоков». Напомним, что он был поглощен своим конкурентом UBS в марте 2023 года. Вот уже несколько месяцев парламентская комиссия расследует все обстоятельства этой катастрофы. Постепенно в прессу утекают интересные подробности.
Начало конца наступило не позднее среды 15 марта 2023 года: именно тогда стоимость акций Credit Suisse обрушилась в разы, до 30 процентов от своей первоначальной стоимости. В тот же день Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB / ШНБ) предоставил этому банку кредитную линию в размере около 50 миллиардов швейцарских франков: экстренная мера, которая, как мы теперь знаем, уже ничего не изменила в смысле итогового результата.
Четыре дня спустя, в воскресенье 19 марта 2023 года, тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе объявил, что банк Credit Suisse будет поглощен UBS. Вместе с министром финансов Карин Келлер-Суттер и председателем Швейцарского национального (центрального) банка Томасом Йорданом он представил план «спасения банка Credit Suisse».
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Косвенно вовлечены в процесс были как налогоплательщики, так и бизнес, ведь все вместе, федеральный центр и ЦБ, брали на себя обязательства покрыть все возникающие риски в размере 259 миллиардов швейцарских франков. Случись что — и швейцарским налогоплательщикам пришлось бы понести серьезные убытки.
В условиях строжайшей секретности
Какие уроки должны были бы теперь извлечь швейцарские деловые и политические круги? В настоящее время ответ на этот вопрос ищет парламентская следственная комиссия (PUK), возглавляемая Изабель Шассо (Isabelle Chassot), депутатом Совета кантонов от партии «Центр» (Mitte).
Вот уже на протяжении нескольких месяцев комиссия опрашивает людей, причастных к этому делу, в том числе всё бывшее руководство Credit Suisse, а также сотрудников ЦБ и экспертов федерального Управления по надзору за финансовыми рынками FINMA.
Причем в условиях строжайшей секретности. Было сказано, что комиссия начнет контактировать с прессой только после завершения работы над финальным отчетом. Но вот недавно газета Sonntagszeitung сообщила, что у нее есть доступ к черновику этого документа.
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Изучив черновик, газета написала о якобы имевших место тайных контактах между уже бывшим министром финансов Ули Маурером, председателем Швейцарского Центробанка Томасом Йорданом и председателем Совета директоров Credit Suisse Акселем Леманом. Несколько аспектов тут вызывают сомнения. Во-первых, президент FINMA Марлен Амстад (Marlene Amstad) принимала участие в таких консультациях лишь однажды.
Пару слов без протокола
Однако Маурер, Джордан и Леманн встречались несколько раз, иными словами, без присутствия М. Амстад. И это несмотря на то, что в Швейцарии на случай банковского кризиса предусмотрены два официальных органа, на базе которых следует выстраивать межведомственный диалог: Ausschuss Finanzkrisen (Комитет по финансовому кризису) и Lenkungsgremium für Finanzkrisen (Руководящий коллективный орган по финансовому кризису).
Членами этих структур являются не только представители Минфина и ЦБ, но и FINMA. Возникает вопрос: неужели в самом деле FINMA был сознательно поставлен в положение «вне игры»? Во-вторых, все эти встречи, опять же согласно информации в Sonntagszeitung, шли без протоколов. Соответственно, ни Федеральный совет (кабмин), ни FINMA не были проинформированы о ходе консультаций в полном объёме.
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Это тоже вызывает вопросы, особенно потому, что в соглашении между Федеральным департаментом / министерством финансов, ЦБ и FINMA четко прописано, что обмен мнениями между этими тремя органами должен фиксироваться на бумаге. Так почему же FINMA не присутствовала на всех важных встречах? И почему не велись протоколы этих встреч?
Вероятно, жители Швейцарии получат ответы на эти вопросы только тогда, когда будет опубликован отчет парламентской следственной комиссии. Ожидается, что он будет опубликован к концу 2024 года. Affaire à suivre. Продолжение следует.
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