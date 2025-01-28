Пандемия обогатила швейцарские домохозяйства?

Пандемия затормозила расходы людей, что привело к накоплению отложенного спроса. Keystone / Gian Ehrenzeller

За время пандемии швейцарские домохозяйства отложили себе «на черный день» в совокупности от 30 до 40 миллиардов. Значит ли это, что «корона» обогатила их? Скорее, она затормозила расходы, что привело к накоплению отложенного спроса. Некоторые вопросы и ответы к пятилетию начала коронавирусного кризиса.

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Пандемия затормозила расходы людей, что привело к накоплению отложенного спроса. Почему? Это самый простой вопрос. Во время эпидемии люди были вынуждены оставаться дома. Многие работали из дома. Рестораны и бары были закрыты, а передвигаться стало куда сложнее. Сферы туризма, общественного питания и другие отрасли экономики пришлось поддерживать с помощью экстренных мер.

Прежний режим потребления «сломался», люди стали больше экономить, причем экономить в массовом порядке: к середине 2022 года на частных банковских счетах в Швейцарии скопилось двузначное число миллиардов. По оценкам Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) объем этих дополнительных сбережений составил от 30 до 40 млрд франков, что соответствует примерно 5% от общего годового объема экономического производства Швейцарии.

Что случилось с этими деньгами потом? ЦБ Швейцарии в режиме реального времени собирает огромное количество видов данных о сбережениях, финансовых активах и общем экономическом развитии страны. Анализ этих данных как раз и говорит, что и после после официальной отмены в стране всех санитарных ограничений в апреле 2022 года частные домохозяйства продолжали держать эти деньги на счетах, вместо того чтобы тратить их на личное потребление. В месяцы, последовавшие за первым локдауном в 2020 году, в стране имело место некоторое догоняющее потребление, коль скоро торговые предприятия и национальные границы снова оказались на некоторое время открыты. Тем не менее, значительная часть «коронавирусных сбережений» все равно оставалась в банках. По данным SNB большая часть этих средств была инвестирована в акции и облигации.

Аналитическая записка ЦБ Швейцарии: Lifting the veil on the pandemic savings of Swiss households, SNB Economic Notes 1/2025.Внешняя ссылка

Почему эти деньги не были просто проедены? Деньги, не просто оставленные на зарплатном счете, но инвестированные, например, на фондовом рынке, или же вложенные в собственное пенсионное обеспечение, по сути, блокируются, они уже не так легко доступны, а порой и вообще недоступны до момента, в частности, выхода на пенсию. Согласно данным SNB именно это и произошло в Швейцарии. В итоге те, у кого уже были отложенные деньги, невольно в долгосрочной перспективе нарастили свои сберегательные активы. При этом совокупные финансовые активы швейцарских домохозяйств увеличились еще на 75 миллиардов. Таковы, по крайней мере, данные SNB.

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Не все страны вели себя одинаково. Аналогичные наблюдения за потребительским поведением людей во время коронавирусного кризиса велись и в других странах. Феномен отложенного спроса имел место не только в Швейцарии, но и в соседних с ней странах, а также в США. Люди сокращали масштабы частного потребления и откладывали больше денег на потом. Но вот, например, в США после снятия коронавирусных ограничений люди в массовом порядке потратили свои деньги не на инвестиции, а на потребление. Соответственно, экономика США пережила краткосрочный бум, тогда как в Швейцарии увеличившаяся склонность к сбережению сделала население в целом богаче – но в долгосрочной перспективе.

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Не все люди вели себя одинаково. Данных о том, как произошло распределение этого дополнительного богатства по слоям общества и по общественным группам, у ЦБ нет. Но вполне можно предположить, что домохозяйства с низкими доходами — в силу необходимости — скорее всего, снова потратили большую часть этих денег, при условии, конечно, что они вообще смогли отложить какие-то средства во время коронавирусного кризиса. И можно сделать вывод, что если коронавирус и привел к некоторому увеличению финансовых резервов, то только в карманах тех, кто уже до пандемии имел «в заначке» относительно большую сумму резервных денег.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.