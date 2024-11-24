Keystone / Eddy Risch

В Швейцарии существует огромное количество страховых услуг практически на все случаи жизни. Некоторые из них являются обязательными и могут быть существенными для личного бюджета.

5 минут

В среднем, швейцарские семьи тратят около 10% дохода на страховые взносы. Часть из них относится к обязательным видам страхования; другие виды не будучи обязательными тем не менее рекомендуются.

Медицинское страхование

Согласно законодательству, каждое физическое лицо, проживающее в Швейцарии обязано оформить полис базового медицинского страхования, которое будет покрывать основные медицинские расходы, от простого посещения врача до родов или тяжелых болезней. Большинство медицинских препаратов оплачиваются страховкой при наличии рецепта от врача.

Показать больше

Показать больше Цены на лекарства в Швейцарии по-прежнему выше европейских Этот контент был опубликован на По сравнению с основными западноевропейскими странами Швейцария остается «островом высоких цен» на лекарства. Читать далее Цены на лекарства в Швейцарии по-прежнему выше европейских

Человек, переезжающий в Швейцарию должен оформить страховой полис в течение трех месяцев после переезда. Можно выбирать между различными частными кассами медицинского страхования и условиями оплаты, на доступ к лечению это не влияет.

Ежемесячная стоимость страхового полиса является фиксированной и не зависит от заработной платы или уровня доходов застрахованного. В случае, если стоимость страхования слишком высока по отношению к доходам семьи, можно запросить финансовую помощь (субсидию) в органах власти кантона проживания.

Базовая медицинская страховка не оплачивает полностью все расходы на лечение. Застрахованное лицо должно самостоятельно платить за лечение в пределах годовой франшизы и 10% от суммы, превышающей франшизу.

Показать больше

Показать больше Швейцария хочет сэкономить миллиард на врачах Этот контент был опубликован на Вечная тема: рост расходов в области здравоохранения. Что делать? Курирующий министр представил новый план. Читать далее Швейцария хочет сэкономить миллиард на врачах

Обычно, франшиза составляет 300 франков в год, но люди с хорошим здоровьем часто выбирают полисы с более высокой франшизой для того, чтобы платить меньше взносов. Также можно снизить стоимость своего полиса, согласившись на определенные условия (обязательное согласование каждой консультации врача через колл-центр страховой компании, покупка лекарств только в определенных аптеках и т.п.).

Размер страховых взносов различается в разных кантонах и у разных страховых компаний; они имеют тенденцию к ежегодному росту. Можно сравнивать размер взносов и по желанию менять кассу, но не чаще одного раза в год.

Показать больше

Показать больше Швейцарское здравоохранение: коротко о главном Этот контент был опубликован на Как устроена швейцарская система здравоохранения? Всё самое главное в нашем обзорном материале! Читать далее Швейцарское здравоохранение: коротко о главном

Также существует большое количество предложений по дополнительному добровольному медицинскому страхованию, которые, например покрывают стоматологическое лечение, коррекцию зрения или непредвиденные ситуации во время зарубежных поездок.

Страхование от несчастных случаев

Всем работникам работодатель должен оформить страхование от несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Если работник занят более чем 8 часов в неделю у одного работодателя, ему также оформляется страхование от несчастных случаев, не связанных с работой. Так же такая страховка полагается стажерам, учащимся, которые обучаются на производстве, безработным, лицам работающим на дому, домашним работникам.

Неработающие мужчины и женщины, дети, студенты и пенсионеры оформляют страхование от несчастных случаев самостоятельно вместе с базовым медицинским страхованием. Самозанятые не обязаны оформлять страхование от несчастных случаев.

Страхование гражданской ответственности

Владельцы автомобилей, мотоциклов и быстрых электрических велосипедов, должны иметь полис страхования гражданской ответственности для моторных транспотных средств, покрывающий повреждения, которые могут быть нанесены третьим лицам. По желанию, можно застраховать и ущерб собственному ТС (Каско). Полное каско является обязательным при приобретении автомобиля в лизинг.

Общий полис страхования гражданской ответственности, в принципе является факультативным. Тем не менее, обычно его требуют при съеме жилья, а также он является обязательным в большинстве кантонов для владельцев собак.

Стоимость страховки может сильно различаться, в зависимости от максимальной суммы выплаты, франшизы, охватываемых рисков. К страхованию гражданской ответственности можно также добавить опции, такие как ущерб, причиненный при управлении чужими транспортными средствами, а также при практике некоторых видов досуга, например охоты или аэромоделизма.

Страхование жилища

Страхование жилища охватывает ущерб, который может быть нанесен личному имуществу, находящемуся внутри дома, например, мебель, телевизор или одежда. Оно действует в случае кражи, пожара, затопления квартиры — то есть при ущербе, вызванном внешними факторами.

Страхование жилища не является обязательным, кроме как в некоторых кантонах, которые требуют наличия страховки от пожаров и рисков связанных со стихией. Также можно добавить дополнительные опции, по которым страховка будет покрывать ущерб неумышленно нанесенный членами семьи или кражи совершенные за пределами дома.



