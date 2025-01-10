ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов
По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского Центрального банка (SNB) составит 80 млрд. За счет этих средств ЦБ выплатит кантонам и федеральному бюджету 3 млрд. Возможна также выплата дивидендов в размере 15 франков на акцию, что соответствует максимальной сумме, предусмотренной законодательством.
Уже к концу сентября 2024 года, то есть за первые девять месяцев прошедшего года, прибыль ШНБ составила 62,5 миллиарда швейцарских франков: новый рекорд. С тех пор к этой сумме добавились еще 17,5 миллиарда. Таким образом, в целом за отчетный год прибыль ЦБ составила 80 млрд. Огромные валютные резервы банк держит в евро и долларах США. По отношению к швейцарскому франку, доллар, например, уже значительно подорожал.
Прибыль ЦБ только по валютным позициям составляет 67 млрд франков. Прибыль по итогам оценки золотых резервов составила 21,2 млрд швейцарских франков, убыток по позициям в швейцарских франках составил 7,4 млрд. Выигрыш ШНБ также был обусловлен удачным годом на фондовых рынках, достигших рекордных максимумов, разумеется, за счет снижения процентных ставок. Ну и стоимость драгоценного желтого металла тоже била рекорд за рекордом.
Акции и золото представлены в портфолио ШНБ в огромных количествах, что также способствовало положительному результату. После вычета прошлогодних убытков в размере 53,2 млрд франков и резервов в размере 11,6 млрд швейцарских франков балансовая прибыль ЦБ составляет 16 млрд франков. Так что теперь после двух лет убытков федеральный центр и кантоны (субъекты федерации) вновь могут рассчитывать на получение в свой доход в совокупности около 3 миллиардов. Одна треть этой суммы достанется федеральному бюджету, две трети получат кантоны.
Этот незапланированный поток денег особенно интересен в контексте жарких дебатов на предмет и по вопросу состояния федеральных финансов. Ещё совсем недавно, во время своей зимней сессии, парламент активно спорил о том, где следует и где не следует экономить. Теперь же не меньше волнений вызовет вопрос о том, куда пойдут деньги ЦБ. Некоторые кантоны за их счет точно смогут полностью компенсировать все свои финансовые потери. Подробный отчет ЦБ с окончательными цифрами будет опубликован 3 марта 2025 года, а годовой отчет – 18 марта 2025 года.
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