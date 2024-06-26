Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»

Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное. Keystone

Во вторник 25 июня 2024 года суд Цюриха оставил в силе решение в отношении четырех банкиров, осужденных в прошлом году за несоблюдение норм «должной осмотрительности» при проведении финансовых операций.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / агентство Reuters / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss court upholds ‘Putin’s bankers’ Gazprom conviction Оригинал Читать далее Swiss court upholds ‘Putin’s bankers’ Gazprom conviction

Утверждалось, что они помогали доверенному лицу президента России Владимира Путина проводить миллионы франков через счета в швейцарских банках. Четверо бывших сотрудников швейцарского отделения «Газпромбанка» обратились в кантональный суд Цюриха с требованием отменить приговор, вынесенный в прошлом 2023 году судом первой инстанции.

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Трое россиян и один гражданин Швейцарии помогали Сергею Ролдугину, официально «концертирующему виолончелисту», которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина» и который является крестным отцом старшей дочери Путина, размещать в период с 2014 по 2016 годы миллионы франков на счетах в швейцарских банках.

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Банковские служащие, имена которых нельзя называть по причине действующих в Швейцарии норм охраны частных данных, были в марте 2023 года признаны виновными окружным судом Цюриха. Им были выписаны условные штрафы на общую сумму в более 450 000 франков (504 000 долларов).

Обвинение утверждало, что данные лица не сделали всего того, чего от них требовала должностная инструкция, с целью установить личность истинного бенефициара и владельца средств. Как указал суд во вторник 25 июня, по швейцарским нормам потребовалось бы выяснить, каким образом на счета С. Ролдугина поступали дивиденды в размере 5-7 млн швейцарских франков в год и каким образом он сумел приобрести 20-процентную долю в медиакомпании стоимостью более 100 млн франков.

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Суд указал далее, что С. Ролдугин явно использовался в качестве подставного лица с целью скрыть настоящего владельца указанных денежных средств. Предположение, что таковым мог быть С. Ролдугин, изначально должно было бы быть обвиняемыми отвергнуто в качестве однозначно неправдоподобного.

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