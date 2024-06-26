Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Банки и Финтех

Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»

Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы ими быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное.
Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное. Keystone

Во вторник 25 июня 2024 года суд Цюриха оставил в силе решение в отношении четырех банкиров, осужденных в прошлом году за несоблюдение норм «должной осмотрительности» при проведении финансовых операций.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / агентство Reuters / портал SWI Swissinfo

Утверждалось, что они помогали доверенному лицу президента России Владимира Путина проводить миллионы франков через счета в швейцарских банках. Четверо бывших сотрудников швейцарского отделения «Газпромбанка» обратились в кантональный суд Цюриха с требованием отменить приговор, вынесенный в прошлом 2023 году судом первой инстанции.

Показать больше
Putin and Roldugin

Показать больше

Топ-менеджеры «Газпромбанка» осуждены в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Четверо топ-менеджеров «Газпромбанка» осуждены в Цюрихе за «халатное отношение к своим обязанностям в области банковского комплаенса».

Читать далее Топ-менеджеры «Газпромбанка» осуждены в Цюрихе

Трое россиян и один гражданин Швейцарии помогали Сергею Ролдугину, официально «концертирующему виолончелисту», которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина» и который является крестным отцом старшей дочери Путина, размещать в период с 2014 по 2016 годы миллионы франков на счетах в швейцарских банках.

Показать больше
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Банковские служащие, имена которых нельзя называть по причине действующих в Швейцарии норм охраны частных данных, были в марте 2023 года признаны виновными окружным судом Цюриха. Им были выписаны условные штрафы на общую сумму в более 450 000 франков (504 000 долларов).

Обвинение утверждало, что данные лица не сделали всего того, чего от них требовала должностная инструкция, с целью установить личность истинного бенефициара и владельца средств. Как указал суд во вторник 25 июня, по швейцарским нормам потребовалось бы выяснить, каким образом на счета С. Ролдугина поступали дивиденды в размере 5-7 млн швейцарских франков в год и каким образом он сумел приобрести 20-процентную долю в медиакомпании стоимостью более 100 млн франков.

Показать больше
Cameraman outside Gazprombank in Zurich

Показать больше

В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка

Этот контент был опубликован на Их обвиняют в том, что они курировали счета Сергея Ролдугина, считающегося близким доверенным лицом Владимира Путина.

Читать далее В суде Цюрихе разбираются с сотрудниками Газпромбанка

Суд указал далее, что С. Ролдугин явно использовался в качестве подставного лица с целью скрыть настоящего владельца указанных денежных средств. Предположение, что таковым мог быть С. Ролдугин, изначально должно было бы быть обвиняемыми отвергнуто в качестве однозначно неправдоподобного.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Как в вашей стране противодействуют риску наводнений?

Приходилось ли Вам сталкиваться с наводнениями? Какова паводковая ситуация в Вашей стране, как работает там водный менеджмент? Эффективен ли он? Поделитесь с нами Вашим опытом

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В последние дни в некоторых районах швейцарских Альп сложилась угрожающая и даже катастрофическая паводковая ситуация.

Показать больше

Швейцария должна приспособиться к риску наводнений

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский гидролог Фредерик Йордан в интервью общественному франкоязычному радио RTS.

Читать далее Швейцария должна приспособиться к риску наводнений
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

Показать больше

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

Читать далее Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы
когда в воскресенье 23 июня 2024 года Роналдиньо прибыл на торжественное открытие, его буквально толпой со всех сторон окружили фанаты.

Показать больше

Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве

Этот контент был опубликован на Звезда бразильского футбола Роналдиньо открыл свой первый ресторан под Женевой на франкоязычном западе Швейцарии.

Читать далее Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве
Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Показать больше

Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Этот контент был опубликован на Шесть гидроэлектростанций, принадлежащих энергетической группе Axpo, пострадали от непогоды в регионе Мисокс в кантоне Граубюнден.

Читать далее Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии
Непогода в кантоне Граубюнден стала причиной повреждений важной автомагистрали A13. Как говорят представители Федерального ведомства дорожного хозяйства Astra, истинные масштабы повреждений пока неясны.

Показать больше

Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой

Этот контент был опубликован на Непогода в кантоне Граубюнден повредила автомагистраль A13, масштабы повреждений пока неясны.

Читать далее Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Показать больше

Дорожная сеть Швейцарии перегружена

Этот контент был опубликован на Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Читать далее Дорожная сеть Швейцарии перегружена
Полвека назад, 23 июня 1974 года, избиратели Бернской Юры, семи западных регионов кантона Берн в ходе так называемого «Первого плебисцита» приняли решение о создании независимого от Берна кантона Юра.

Показать больше

Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра

Этот контент был опубликован на Спустя 50 лет после решающего референдума мечта сепаратистов о т. н. «единой Юре» остается мечтой.

Читать далее Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра
Три человека пропали без вести после оползня в общине Лостальо (Lostallo), кантон Граубюнден, пять деревень региона остались без электричества. Наш обзор.

Показать больше

Швейцарский регион Мисокс оказался под ударом стихии

Этот контент был опубликован на Три человека пропали без вести после оползня в общине Лостальо (Lostallo), кантон Граубюнден, пять деревень региона остались без электричества. Наш обзор.

Читать далее Швейцарский регион Мисокс оказался под ударом стихии
Сильные осадки в виде дождя переполнили местные водоемы и отрезали курортный Церматт в кантоне Вале от внешнего мира.

Показать больше

Швейцарский курорт Церматт отрезан от внешнего мира

Этот контент был опубликован на Сильные осадки в виде дождя переполнили местные водоемы и отрезали курортный Церматт в кантоне Вале от внешнего мира.

Читать далее Швейцарский курорт Церматт отрезан от внешнего мира

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Sergei

Показать больше

Руководители «Газпромбанка Швейцария» предстанут перед судом в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland в марте 2023 года должны предстать перед судом в Цюрихе.

Читать далее Руководители «Газпромбанка Швейцария» предстанут перед судом в Цюрихе
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию
Russia sanctions

Показать больше

Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?

Этот контент был опубликован на Санкции в отношении России могут стать решающим мотивом реформировать наконец основы функционирования швейцарской финансовой индустрии.

Читать далее Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?
The superyacht Amadea, owned by a Russian oligarch, is docked at the Queens Wharf in Lautoka, Fiji, on April 15 2022

Показать больше

США обвиняют Швейцарию в сокрытии российских активов

Этот контент был опубликован на Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, обвиняет Швейцарию в сокрытии российских активов.

Читать далее США обвиняют Швейцарию в сокрытии российских активов

Показать больше

«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.

Читать далее «Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR