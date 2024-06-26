Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»
Во вторник 25 июня 2024 года суд Цюриха оставил в силе решение в отношении четырех банкиров, осужденных в прошлом году за несоблюдение норм «должной осмотрительности» при проведении финансовых операций.
Утверждалось, что они помогали доверенному лицу президента России Владимира Путина проводить миллионы франков через счета в швейцарских банках. Четверо бывших сотрудников швейцарского отделения «Газпромбанка» обратились в кантональный суд Цюриха с требованием отменить приговор, вынесенный в прошлом 2023 году судом первой инстанции.
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Трое россиян и один гражданин Швейцарии помогали Сергею Ролдугину, официально «концертирующему виолончелисту», которого швейцарское правительство окрестило «кошельком Путина» и который является крестным отцом старшей дочери Путина, размещать в период с 2014 по 2016 годы миллионы франков на счетах в швейцарских банках.
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Банковские служащие, имена которых нельзя называть по причине действующих в Швейцарии норм охраны частных данных, были в марте 2023 года признаны виновными окружным судом Цюриха. Им были выписаны условные штрафы на общую сумму в более 450 000 франков (504 000 долларов).
Обвинение утверждало, что данные лица не сделали всего того, чего от них требовала должностная инструкция, с целью установить личность истинного бенефициара и владельца средств. Как указал суд во вторник 25 июня, по швейцарским нормам потребовалось бы выяснить, каким образом на счета С. Ролдугина поступали дивиденды в размере 5-7 млн швейцарских франков в год и каким образом он сумел приобрести 20-процентную долю в медиакомпании стоимостью более 100 млн франков.
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Суд указал далее, что С. Ролдугин явно использовался в качестве подставного лица с целью скрыть настоящего владельца указанных денежных средств. Предположение, что таковым мог быть С. Ролдугин, изначально должно было бы быть обвиняемыми отвергнуто в качестве однозначно неправдоподобного.
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