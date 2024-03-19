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Внешняя политика

Владимир Путин с треском проиграл выборы — в Швейцарии

Избиратели в Швейцарии выразили свое недоверие Владимиру Путину, и по крайней мере в Конфедерации он выборы проиграл с разгромным счетом.
Избиратели в Швейцарии выразили свое недоверие Владимиру Путину, и по крайней мере в Конфедерации он выборы проиграл с разгромным счетом. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Избиратели в Швейцарии выразили свое недоверие Владимиру Путину, и по крайней мере в Конфедерации он выборы проиграл с разгромным счетом. Об этом свидетельствуют данные экзитполов в Берне и Женеве.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Если в России официально в соответствии с официальными итогами победителем выборов с результатом в 87% оказался Владимир Путин, то в Швейцарии такими результатами он похвастаться не может. Данные экзитполов показывают, что в Берне Путин получил только 16% голосов, в Женеве — 20%. В обоих городах волонтерами были опрошены сотни россиян, стоявшие в очередях перед посольством и генеральным консульством России.

Опрос проводился членами ассоциации «Россия будущего/Швейцария» и свободными волонтерами. Опросы координировались организацией «Голос за рубежом». Об этом швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA сообщила представительница «России будущего/Швейцарии» Полина Петушкова. Наибольшее количество голосов в Швейцарии получил Владислав Даванков из партии «Новые люди». Наряду с Леонидом Слуцким и Николаем Харитоновым он был одним из трёх кандидатов, допущенных к выборам помимо Владимира Путина.

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МИД Швейцарии в очередной раз осудил так называемые «выборы» на оккупированных Россией территориях Украины. Швейцария не признает аннексию украинских территорий Россией, включая Крым и Донбасс, рассматривая их аннексию серьезным нарушением территориального суверенитета Украины.

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