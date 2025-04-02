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Внешняя политика

В Швейцарии заморожены 7,4 миллиарда из России

Симон Плюсс (Simon Plüss), руководитель отдела экспортного контроля и санкций в SECO.
Симон Плюсс (Simon Plüss), руководитель отдела экспортного контроля и санкций в SECO. Keystone-SDA

На конец марта 2025 года общая стоимость замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,4 миллиарда франков (примерно 8,4 миллиарда долларов США). Об этом во вторник 1 апреля 2025 года сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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По сравнению с прошлым 2024 годом объём замороженных в Швейцарии российских активов увеличился на 1,6 миллиарда франков. В SECO пояснили, что увеличение связано с выявлением и последующей блокировкой дополнительных активов, подпадающих под действие санкционных мер Европейского союза, введённых в ответ на военную агрессию России против Украины.

Кроме того, были наложены ограничения на 14 объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, компаний и организаций, внесённых в санкционные списки ЕС. Эти меры осуществляются в соответствии со швейцарским правом в координации с санкционной политикой Европейского союза.

В августе 2024 года SECO, по итогам предварительной проверки соблюдения санкционного законодательства, передал в Генеральную прокуратуру Швейцарии ряд материалов. В результате было возбуждено уголовное производство по подозрению в нарушении санкционного режима. В рамках этого дела были наложены дополнительные «обеспечительные меры» на активы как раз на общую сумму в 1,65 миллиарда франков.

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