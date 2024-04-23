В Швейцарии сократилась стоимость замороженных активов России
Стоимость активов, замороженных Швейцарией в связи с санкциями, введенными против России по причине ее агрессии против Украины, заметно сократилась. На конец 2023 года в Конфедерации были заморожены активы стоимостью в 5,8 млрд швейцарских франков.
Об этом во вторник 23 апреля 2024 года сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, отвечает за санкционные режимы). Еще год назад эта цифра составляла 7,5 млрд швейцарских франков. Основной причиной такого развития событий стала потеря замороженными активами, акциями и другими финансовыми активами, их рыночной стоимости.
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Таково официальное объяснение SECO. Так или иначе, формальное снижение масштабов замороженных активов может стать причиной усиления международного давления на нейтральную страну с целью более быстрого выявления и блокирования активов россиян, попавших под санкции. Напомним, Швейцария участвует в санкциях Европейского союза (ЕС) в отношении России.
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При этом на конфискацию российских активов с целью финансирования восстановления Украины Швейцария не идёт. Правительство страны считает, что такая мера противоречила бы федеральной Конституции. Швейцария традиционно является излюбленным местом отдыха российской элиты, а также хранилищем её состояний. Миллионеры и миллиардеры из России всегда были желанными и популярными клиентами всех швейцарских финансовых институтов, занимающихся доверительным управлением состояниями.
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