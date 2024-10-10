Говоря о смертной казни, Швейцария забывает о нейтралитете

За последние годы в Иране было приведено в исполнение большое количество смертных приговоров, причем даже в отношении несовершеннолетних лиц. По данному показателю эту страну опережает только Китай. Getty Images

Число стран, применяющих смертную казнь, сокращается, но парадоксальным образом количество смертных приговоров увеличивается. Сторонники смертной казни говорят, что национальный суверенитет для них превыше всего и что запрет смертной казни — это одна из так называемых «западных ценностей». Позиция же Швейцарии по этому вопросу очевидна и далека от позиции «нашим и вашим»: она хочет, чтобы смертная казнь была отменена во всем мире.

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Одиннадцать лет назад Швейцария поставила перед собой амбициозную цель: активно способствовать тому, чтобы к 2025 году в мире вообще не было смертной казни. «Пока смертная казнь существует, мы будем продолжать сражаться против нее», — заявил тогдашний министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер. Цель эта пока так и не достигнута, но тенденция очевидна: число стран, применяющих смертную казнь, сокращается. На сегодняшний день только около двадцати стран регулярно казнятВнешняя ссылка людей, подавляющее же большинство государств мира отменили смертную казнь или приостановили действие соответствующих правовых норм.

Такого в истории еще не было никогда, тем не менее до мира без казней нам ещё очень далеко. Китай, Иран, Саудовская Аравия и США по-прежнему применяют высшую меру наказания в виде смертной казни. По данным Amnesty International, в 2023 году в мире было проведено 1153 казни, что на 31% больше, чем в 2022 году, причем следует понимать, что эти данные носят официальный характер, реальное же количество случаев применения смертной казни должно быть гораздо выше. Государства, сохраняющие смертную казнь в арсенале своих правовых инструментов, аргументируют прежде всего ссылками на национальный суверенитет; кроме того, они указывают на то, что сама по себе смертная казнь международным правом не запрещена.

Внешний контент

Сторонники смертной казни также говорят, что её запрет — это одна из так называемых «западных ценностей», с которыми многие страны вообще не хотят иметь ничего общего, мол, такое требование есть всего лишь попытка Запада утвердить свою колониальную гегемонию. Позиция же Швейцарии по этому вопросу очевидна и далека от позиции «нашим и вашим»: она хочет, чтобы смертная казнь была отменена во всем мире. И ни о каком нейтралитете в смысле «тут все сложно и неоднозначно» не может быть и речи.

Отмена смертной казни: не только западный приоритет

«Каждый человек имеет право на жизнь. Смертная казнь запрещена». Это положениеВнешняя ссылка закреплено в Федеральной конституции Швейцарии в редакции 1999 года, им же руководствуется страна и в своей внешней политике, причем уже с 1982 года. Последний раз смертная казнь в Швейцарии была проведена в 1944 году, при этом вплоть до 1992 года смертная казнь была одной из возможных мер наказания, закрепленных в военно-уголовном праве Швейцарии.

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Как бы то ни было, с момента окончания Второй мировой войны глобальную кампанию против смертной казни вели именно представители гражданского общества, а вовсе не политики. По итогам Второй мировой войны, на данный момент самого кровавого военно-политического конфликта в истории планеты, под эгидой ООН была сформулирована Всеобщая декларация прав человекаВнешняя ссылка, закрепившая фундаментальное право любого человека на жизнь. Это право и стало несущим принципом и предпосылкой для введения универсального запрета на применение смертной казни. Одним из самых важных глобальных голосов, прозвучавших в пользу отмены смертной казни, стали многочисленные правозащитные организации.

Кьяра Санджорджо (Chiara Sangiorgio) координирует из Лондона глобальную кампанию против смертной казни, проводимую одной из таких организаций — Amnesty International. Она отмечает, что сразу после Второй мировой войны в мире было лишь несколько стран без смертной казни, причем почти все они были латиноамериканскими государствами: там смертная казнь ассоциировалась в основном с колониальными репрессиями, а её отмена стала элементом национальных стратегий, целью которых было развитие нового, постколониального самосознания. Первым современным государством, отменившим смертную казнь, стала Венесуэла. Это произошло в 1864 г.

«Важно помнить, что движение против смертной казни — это не чисто западный приоритет», — говорит Кьяра Санджорджо. Процессы демократизации всё большего числа стран, имевшие место в течение всего 20 века, стали важным вкладом в усилия по ограничению применения смертной казни во всем мире. США остаются среди демократических стран единственным исключением, хотя и там смертная казнь применяется все реже и реже. В своем «Плане действий на период с 2024 по 2027 годВнешняя ссылка», документе, направленном на глобальную отмену смертной казни, МИД Швейцарии указывает, что смертная казнь является инструментом репрессий, социального контроля и подавления политической оппозиции, и что не существует ни одного научного исследования, которое доказывало бы, что смертная казнь положительно влияет на усилия в сфере профилактики преступности и укрепления общественной безопасности, и что она в этом смысле более эффективна, чем другие виды наказаний.

Национальный суверенитет или права человека?

Страны, в которых до сих пор применяется смертная казнь, часто утверждают, что они сами достаточно жестко относятся к преступникам и преступности, что они хотят ясно дать понять населению, будучи готовыми «жестко карать тех, кто не соблюдает закон». Об этом нам говорит Орели Пласе (Aurélie Plaçais), директор Всемирной коалиции против смертной казни (Coalition mondiale contre la peine de mort / WCADP, НКО со штаб-квартирой в Монтрёй / Montreuil, восточном пригороде Парижа). По его мнению, смертная казнь в конечном счете есть не что иное, как простой ответ на сложный вопрос.

Ежегодно в Китае казнят тысячи людей. Точные цифры неизвестны, коммунистическое руководство никаких официальных данных по данному вопросу не предоставляет. 2004 China Photos

Например, в 2022 году 37% смертных приговоров, приведенных в исполнение по всему миру, были вынесены за преступления, связанные с наркобизнесом, но насколько эти меры сумели приглушить собственно проблему наркомании? Организация WCADPВнешняя ссылка, выступающая за отмену смертной казни во всем мире, объединяет почти две сотни организаций. Многие активисты в области противодействия смертной казни подвергаются систематическим преследованиям и репрессиям. Как говорит Орели Пласе, государства, настаивающие на применении смертной казни как на необходимом зле, основной акцент делают даже не на борьбе с преступностью, а на вопросах, связанных с национальным суверенитетом.

Они говорят, что международное право не запрещает смертную казнь как таковую, поэтому каждое государство имеет право применять или не применять ее по собственному усмотрению в рамках полномочий, проистекающих из принципов национального суверенитета. Такие государства настаивают, в том числе и в рамках ООН, на принципах разнообразия правовых и политических систем, а требование отмены смертной казни не только ставит, мол, под угрозу равенство государств, но и имеет в итоге целью установление западного мирового порядка, а что касается универсальности прав человека как таковых, то это исключительно западный нарратив.

Пиар или подлинный аболиционизм?

Есть и такие страны, как Саудовская Аравия. Внешнему миру она демонстрирует образ стремительно модернизирующейся страны, но одновременно число казней в стране в последнее время резко увеличилось. «Ситуация сейчас даже хуже, чем когда-либо в прошлом», — говорит Таха Альхадж (Taha Alhajj), юридический директор Европейской саудовской организации по правам человека (European Saudi Organisation for Human Rights / ESOHRВнешняя ссылка). С тех пор как во главе королевства встал Мухаммед бин Салман, многое там и в самом деле изменилось. Социальные нормы были смягчены, религия несколько отодвинута на второй план, страна открывается для туризма, реализуются грандиозные строительные проекты. Таха Альхадж рассматривает всё это в качестве чистого пиара.

Протест перед консульством Саудовской Аравии в Нью-Йорке против решения этой страны казнить трех ведущих саудовских ученых-богословов, включая Салмана ибн Фахд ибн Абдуллах аль-Ауда, США, 1 июня 2019 года. 2019 Anadolu Agency

«Спорт, музыка, лидеры общественного мнения: Саудовская Аравия вкладывает миллиарды в создание позитивного имиджа. В то же время там казнят так часто, как никогда раньше. Игнорируя основные правовые нормы, суды выносят приговоры людям даже без присутствия адвоката, казня даже несовершеннолетних, в том числе и за политические или религиозные преступления, чего раньше не было. На международной арене Саудовская Аравия много говорит о соблюдении прав человека. Но в целом все это лишь манипуляция и ложь». Сам основатель ESOHR подвергался преследованиям и был заключен в тюрьму, а практически все члены этой организации были вынуждены бежать за границу. «В стране больше нет правозащитников, выступающих против смертной казни», — говорит Таха Альхадж.

Что будет дальше?

С точки зрения Кьяры Санджорджо и Орели Пласе, тенденция очевидна: количество стран, в которых применяется смертная казнь, сокращается. «В настоящее время несколько стран рассматривают законопроекты, предусматривающие отмену смертной казни», — говорит Орели Пласе. Однако в последние годы чистое количество казней увеличилось, в частности за счет Саудовской Аравии. По мнению обоих экспертов, данная тенденция сохранится и в будущем: стран со смертной казнью будет меньше, но самых казней будет большим, наверное, в том числе и благодаря Китаю. Ещё в 2002 году китайское руководство заявило, что окончательная отмена смертной казни во всём мире станет неизбежным следствием процесса исторического развития. При этом Китай и сегодня остаётся страной с самым большим количеством смертных приговоров.

Редактор немецкоязычной версии Беньямин фон Виль; русскоязычную версию подготовила русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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