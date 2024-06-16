Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса? Keystone Pool / Michael Buholzer

Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии на Бюргенштоке в воскресенье 16 июня 2024 года поддержали 84 делегации из 100 участвовавших в саммите. Государства группы БРИКС, такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, не поддержали декларацию.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Eighty-four delegations support final declaration of Ukraine summit Оригинал Читать далее Eighty-four delegations support final declaration of Ukraine summit

Español es Brasil y México, entre los países que no respaldan la declaración final de la cumbre suiza por la paz en Ucrania Читать далее Brasil y México, entre los países que no respaldan la declaración final de la cumbre suiza por la paz en Ucrania

Не подпишут итоговую декларацию так же такие страны, как Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Суринам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Отсутствие поддержки со стороны стран БРИКС является важным фактором.

Китай и Россия не поехали в Швейцарию. Бразилия, Индия и Южная Африка были на саммите, но на очень низком уровне. Не было достигнуто и единого понимания того, как можно было бы прилечь к процессу мирного урегулирования и Россию. Об этом в своей заключительной речи проинформировала министр обороны Швейцарии и ее президент в 2024 году Виола Амхерд.

Показать больше

Показать больше Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией? Этот контент был опубликован на Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию. Читать далее Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией?

По ее словам, для этого необходимы «дальнейшие шаги, и Швейцария готова сыграть свою роль. Конференция дала (процессу мирного урегулирования в Украине) мощный импульс. Итоговая декларация саммита — это уверенный сигнал о необходимости перемен и о необходимости наличия общих идей по достижению справедливого и прочного мира».

Виола Амхерд также упомянула о такой важной теме, как защита ядерных объектов в зоне боевых действий, имеется в виду Запорожская АЭС, о доступе Украины к своим морским гаваням, об освобождении всех военнопленных и о возвращении на родину детей, насильственно депортированных из Украины.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей