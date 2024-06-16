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Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса? Keystone Pool / Michael Buholzer

Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии на Бюргенштоке в воскресенье 16 июня 2024 года поддержали 84 делегации из 100 участвовавших в саммите. Государства группы БРИКС, такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, не поддержали декларацию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Не подпишут итоговую декларацию так же такие страны, как Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Суринам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Отсутствие поддержки со стороны стран БРИКС является важным фактором.

Китай и Россия не поехали в Швейцарию. Бразилия, Индия и Южная Африка были на саммите, но на очень низком уровне. Не было достигнуто и единого понимания того, как можно было бы прилечь к процессу мирного урегулирования и Россию. Об этом в своей заключительной речи проинформировала министр обороны Швейцарии и ее президент в 2024 году Виола Амхерд.

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По ее словам, для этого необходимы «дальнейшие шаги, и Швейцария готова сыграть свою роль. Конференция дала (процессу мирного урегулирования в Украине) мощный импульс. Итоговая декларация саммита — это уверенный сигнал о необходимости перемен и о необходимости наличия общих идей по достижению справедливого и прочного мира».

Виола Амхерд также упомянула о такой важной теме, как защита ядерных объектов в зоне боевых действий, имеется в виду Запорожская АЭС, о доступе Украины к своим морским гаваням, об освобождении всех военнопленных и о возвращении на родину детей, насильственно депортированных из Украины.

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