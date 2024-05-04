Джорджия Мелони примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Президент Швейцарии Виола Амхерд (слева) и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в Риме, пятница, 3 мая 2024 года. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Президент Швейцарии Виола Амхерд провела в Риме консультации с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони. В рамках консультаций обсуждалась также конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии на горе Бюргеншток рядом с городом Люцерн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Виола Амхерд проинформировала итальянскую сторону о текущем положении дел. «Я объяснила, какова цель конференции по Украине, как далеко мы продвинулись в ее организации и что мы, конечно же, будем рады участию в ней высокопоставленных лиц из Италии», — указала Виола Амхерд в интервью телепрограмме 10vor10 (выходит по вечерам на общественном телеканале SRFВнешняя ссылка).

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По словам швейцарской главы Минобороны глава итальянского правительства подтвердила свое участие в конференции по Украине. Что касается приглашения России на конференцию, то, по словам Виолы Амхерд, Россия сама уже публично заявила, еще до того, как мы разослали приглашения, что не хочет принимать участие в этой конференции. Так что с нашей точки зрения, вопрос приглашения Москвы в настоящее время можно считать исчерпанным.

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А между тем бывший президент России Кремля Дмитрий Медведев сделал злобный пост в социальных сетях, в котором раскритиковал запланированную на июнь конференцию по Украине на Бюргенштоке и заодно оскорбил президента В. Зеленского.

Во-первых, саммит в «стране сыра и часов», как назвал ее Медведев, продемонстрирует нежизнеспособность мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Помимо этого, конференция, по мнению Медведева, покажет неспособность правящих кругов Запада совладать с кризисом в Украине.

Саммит по Украине. EDA

В-третьих, проведение саммита позволит российским военнослужащим «без помех и оглядок» продолжать выполнять задачи в зоне «спецоперации». Конечной целью российских войск он назвал развал политического режима Украины и возвращение России территорий. Свой пост Медведев завершил издевательской благодарностью в адрес Швейцарии, «страны сыра и часов».

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