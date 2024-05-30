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Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты
Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты. Keystone

Как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка в своем выпуске региональных новостей, через две недели из-за конференции по Украине в Швейцарии на некоторое время прекратят работу несколько небольших региональных аэродромов. Причина: закрытие воздушного пространства над Бюргенштоком ради обеспечения безопасности участников «мирного саммита». Аэродромы требуют компенсаций. Но будут и исключения, из-за чего многие такие аэродромы высказывают недовольство.

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Телеканал SRF / Regionaljournal Zentralschweiz / портал SWI Swissinfo

О чем идет речь? Чуть более чем через две недели 15 и 16 июня 2024 года, на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден состоится Конференция высокого уровня по Украине. Меры безопасности, связанные с проведением саммита, будут беспрецедентны и приведут к самым различным ограничениям в общественной жизни, включая сферу воздушного транспорта. Так, в соответствии с решением Федерального совета, кабмина Швейцарии, начиная с четверга 13 июня и вплоть по понедельник 17 июня 2024 года будет полностью закрыто вокруг Бюргенштока всё воздушное пространство. Особый режим будет действовать в радиусе 46,3 км вокруг места проведения саммита, что соответствует 25 морским милям. Будут прекращены полеты как небольших самолетов, летающих не по приборам, а на основе визуальной ориентации, так и больших самолетов (бизнес-джетов), находящихся в частном пользовании.

Что это значит для аэродромов? Подавляющее большинство аэродромов в зоне отчуждения должны будут закрыться на срок в пять дней. Это касается и частного аэродрома в городе Триенген (Triengen). Его начальник, Бруно Мюллер, хотя и соглашается с вынужденным закрытием, но весьма неохотно. «Для нас это довольно неприятно. Если в эти выходные будет хорошая погода, то мы потеряем значительные доходы». В частности, по его словам, речь может идти о десятках тысяч франков.

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Самолет PC-24 был приобретен для нужд кабмина в 2019 году, но использовался он относительно редко. Vbs/ddps

Получат ли аэродромы компенсацию? Ассоциация швейцарских аэродромов (Verband der Schweizer Flugplätze) сейчас как раз и пробует добиться какого-то порядка компенсации, обратившись в МИД (Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии).

Есть ли исключения? Да, есть. Во-первых, в запретной зоне разрешено летать самолетам и вертолетам спасательной компании Rega. Это означает, что они смогут иногда взлетать и садиться на аэродроме Эрстфельд (Flugplatz Erstfeld). Согласно решению Федерального совета исключения также сделано в отношении аэродрома Буохс (Flugplatz Buochs). Он, вероятно, будет использоваться гостями конференции для прибытия на Бюргеншток. Вооруженные силы пока это не подтверждают.

Во-вторых, аэродромы, расположенные точно на границе запретной зоны, также получат право не прекращать работу — например, это будет касаться региональных аэродромов Пфаффнау и Хольцикен (Pfaffnau / Holziken). Пилотам, однако, будет разрешено взлетать и покидать эти аэродромы только в западном направлении. Бруно Мюллер с аэродрома Триенген этого не понимает. «Я не понимаю, почему в запретной зоне есть какие-то исключения»? Его аэродром также находится близко к краю запретной зоны, но он будет закрыт полностью.

Аэродромы требуют компенсаций. Но будут и исключения, из-за чего многие такие аэродромы высказывают недовольство.
Аэродромы требуют компенсаций. Но будут и исключения, из-за чего многие такие аэродромы высказывают недовольство. Легенда карты: красные крестики – закрытые аэродромы, зеленые кружки – работающие аэродромы, синие треугольники: аэродромы военного назначения. SRF

А как насчет других летательных аппаратов? Специальные правила были разработаны для дельтапланов и другого похожего спортивного инвентаря, для моделей самолетов и для БПЛА (беспилотников). Для них, например, вокруг Бюргенштока установлена запретная зона радиусом в 27 километров. Подробную информацию можно найти по этой ссылке. Школам парапланеризма также будет разрешено продолжить работу и во время саммита по Украине. Это исключение было сделано благодаря настойчивости Швейцарской Ассоциации дельтапланеризма (Schweizerische Hängegleiter-Verband). Управляющий директор Ассоциации Кристиан Боппарт (Christian Boppart) очень благодарен: «Теперь нам разрешено продолжить зарабатывать деньги. Для нас очень важно иметь право работать именно в это время года».

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Что говорят Вооруженные силы? Главком швейцарских ВВС, комдив Петер Мерц (Peter Merz), лично курирует вопрос соблюдения ограничений, введенных в воздушной запретной зоне вокруг Бюргенштока. Он говорит, что он и его оперативный штаб тщательно изучают каждый запрос и каждое ходатайство с просьбами сделать какие-то исключения. «Это всегда вопрос, который связан с необходимостью оценить, какая в теории угроза может исходить от данного летательного аппарата». Именно поэтому военные власти смогли принять решение о нескольких исключениях, которые, однако, связаны с обязанностью выполнить определенные условия. Многие аэродромы, из тех, кому было разрешено работать и во время саммита, находятся практически на самой границе запретной зоны. «Аэродром же в Триенгене, напротив, находится четко внутри этой зоны», — говорит Петер Мерц. Говорить же о каких-либо компенсациях для закрытых аэродромов он отказался: «Этот вопрос не входит в мою компетенцию».

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