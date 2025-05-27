Какую роль сможет сыграть Швейцария в деле укрепления мира?

Стать эффективным посредником Швейцария может только при условии международного доверия к ней и собственной политической решимости, кроме того, и это, наверное, самое главное, в роли медиатора её должны признавать все стороны конфликта. Так ли это сегодня?

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Многие считают, что содействие миру — это такая же характерная черта имиджа Швейцарии, как сыр или шоколад, нечто вроде продолжения её гуманитарной миссии, которую страна возложила на себя ещё в 19 веке в момент основания женевцем Анри Дюнаном Международного комитета Красного Креста (МККК). Хотя между гуманитарной деятельностью Швейцарии и её участием в миротворческих усилиях действительно существует историческая связь, их параллельное позитивное развитие не является чем-то обязательным.

То же самое относится и к швейцарскому нейтралитету, современная форма которого также сформировалась в ту же эпоху. Время, когда Швейцария — исходя не в последнюю очередь из собственных интересов — держалась в стороне от конфликтов, интернировала чужие войсковые части и даже содействовала в роли доброй самаритянки обмену военнопленными, осталось в прошлом. Европа уже давно перестала быть центром мира, а сами конфликты стали куда сложнее. Для установления мира теперь недостаточно одного лишь символа веры в собственные силы.

Конкуренция усиливается

Даже швейцарский нейтралитет уже не воспринимается в мире в качестве безусловной константы: кремлёвский нарратив о том, что, присоединившись к антироссийским санкциям ЕС, введенным после вторжения Москвы в Украину, Швейцария утратила свой нейтралитет, в условиях глобальной информационной войны частично находит своих сторонников. На фоне геополитических сдвигов последних лет появляются и новые акторы — такие, как Оман и Катар, которые, руководствуясь собственными региональными и глобальными интересами, также стремятся утвердиться в роли посредников. Даже Норвегия, несмотря на членство в НАТО, на протяжении десятилетий активно и успешно участвует в урегулировании международных конфликтов.

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Хорошая новость для швейцарской политики в сфере содействия миру состоит, однако, в следующем: несмотря — а возможно, именно благодаря — нынешним потрясениям в сфере безопасности, степень востребованности услуг государств, не занимающих чью-либо сторону в конфликте, но стремящихся внести свой вклад в урегулирование этих конфликтов, остаётся значительной и даже увеличивается. Менее хорошая новость заключается в том, что усиливается и конкуренция, так что Швейцария уже не может полагаться на то, что весь мир и дальше будет верить в то, что мир возможен только в Женеве. В будущем Швейцарии придётся ещё активнее заботиться о том, чтобы подтверждать в деле содействия миру свою надёжность и убедительность.

Швейцария не должна поэтому ради сиюминутной выгоды ставить под угрозу накопленный ею за многие годы международный политический капитал. Швейцария выступает за уважение международного права и соблюдение прав человека. К этому относится и международное гуманитарное право, применяемое в условиях вооружённых конфликтов. На практике это означает, что Швейцария не может допустить ничего иного, кроме однозначного осуждения военного нападения России на Украину. Но столь же ясно должны быть осуждены и нарушения прав человека со стороны ХАМАС и Израиля.

Кроме того, запрет на деятельность конфликтующих сторон вне рамок решений Совета Безопасности ООН — как это произошло в случае с запретом ХАМАС в Швейцарии — не соответствует профилю страны, действительно содействующей миру. Во внешней политике приоритет должен отдаваться не внутренним соображениям. Для этого правительство страны должно взять на себя политическую ответственность и начать играть роль лидера. В конце концов содействие миру входит в число внешнеполитических приоритетов Швейцарии. Оно даже упомянуто в Конституции.

Сможет ли Швейцария проявить необходимую смелость?

Возрастающая потребность в содействии миру вовсе не делает эту задачу проще. В условиях нынешних войн реальное применение норм Устава ООН ещё сильнее, чем обычно, зависит от политических игрищ в Совете Безопасности. Тем важнее становится роль государств, подобных Швейцарии, обладающих сравнительно высоким уровнем доверия и репутацией беспристрастных игроков. По итогам своего первого срока пребывания в Совете Безопасности Швейцарии удалось продемонстрировать себя с довольно сильной стороны.

Она смогла внести в работу СБ ООН свой содержательный вклад, особенно на таких направлениях, как защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов, использование новых технологий в целях укрепления мира и признание важности для международной безопасности фактора охраны окружающей среды. Вопреки опасениям швейцарского консервативного политического лагеря нейтралитет страны вовсе не стал в жтом какой-то непреодолимой помехой. Последние годы показали: Швейцария вполне способна сочетать нейтралитет с ценностной ориентацией своей внешней политики.

Именно это сочетание и стало основой для успешного проведения Мирной конференции по Украине на горе Бюргеншток. Уже само объявление о намерении провести это мероприятие почти за год до его начала стало актом большой политической смелости. С тем, чтобы эта встреча состоялась, Швейцарии пришлось задействовать всю сеть своих дипломатических контактов. Кроме того, правительство в Берне выдержало серьёзное внешнее давление со стороны тех, кто пытался сорвать конференцию или изменить её формат.

Если Швейцария хочет и дальше играть значимую роль в деле укрепления мира, ей необходимо будет сохранять ту же амбициозность и проявлшять ту же политическую смелость. Она должна быть не только символически, но и практически вовлечена в урегулирование конфликтов — выходя за рамки классических «добрых услуг», олицетворением которых стала встреча на Бюргенштоке — при этом не поступаясь своими основополагающими этическими принципами и ценностями.

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