Как Молдова, беднейшая страна Европы, принимает у себя украинцев

Ни одна другая страна не приняла столько украинских беженцев и в первую очередь беженок в пересчете на общую численность населения как Республика Молдова. Одна она бы никогда не справилась с этой нагрузкой, если бы не помощь международных гуманитарных организаций, включая Швейцарский Красный Крест (SRC / ШКК, не путать с МККК). Мы посетили социальный проект на севере Молдовы, поддерживаемый ШКК.

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Беньямин фон Виль Демократия всегда находится в процессе становления, это происходит в таверне, в университете или в парламенте. На этом сосредоточены все мои журналистские материалы. Вера Лейзингер В качестве визуального редактора отвечает за мультимедийный контент. Подготовка фото- и видеоматериалов для собственных статей и публикаций коллег. Редактирование и подготовка фото и видео для различных форматов портала SWI swissinfo.ch. Степень бакалавра в области производства мультимедиа, квалифицированная медиа-техник. Доступно на 2 других языках RU Оригинал English en How the poorest country in Europe is integrating 120,000 Ukrainian refugees Читать далее How the poorest country in Europe is integrating 120,000 Ukrainian refugees

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Анна Антипова активно работает в качестве психолога с украинскими беженцами, она сама является беженкой из Украины и трудится в общественной организации CasmedВнешняя ссылка, объединении нескольких неправительственных организаций, в рамках проекта, который поддерживается гуманитарной организацией Швейцарский Красный Крест (SRC / ШКК). «Психологическая поддержка этих людей важна не менее решения повседневных бытовых вопросов», — говорит Анна Антипова.

Компания Casmed получает в свой доход многочисленные иностранные пожертвования, в том числе и от НКО Swiss Solidarity / Glückkette, автономной благотворительной структуры, входящей, как и наш портал SWI swissinfo, в состав швейцарского общественного медиа-холдинга SRG. До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Анна Антипова жила в Одессе, из города Бельцы (Bălţi, Бэлць) на севере Молдовы до Одессы можно доехать за 4,5 часа, ведь от южной границы Молдовы до Одессы всего-то полсотни километров.

В соседнюю Молдову за время с начала российской агрессивной войны бежал уже почти миллион украинцев. «Молдавскую границу после начала вторжения они пересекали буквально тысячами», — вспоминает Наталья Постолаки, директор организации Casmed. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В соседнюю Молдову за время с начала российской агрессивной войны бежал уже почти миллион украинцев. «Молдавскую границу после начала вторжения они пересекали буквально тысячами», — вспоминает Наталья Постолаки (Natalia Postolachi), директор организации Casmed. До 2022 года эта структура в основном оказывала медицинскую помощь пожилым гражданам страны из социально уязвимых слоев общества. Агрессия заставила эту организацию заметно расширить сферу своей деятельности. «Мы поняли, что должны проявить солидарность и начать оказывать беженцам как можно большую поддержку. С помощью доноров, таких как Швейцарский Красный Крест, мы уже смогли предложить поддержку тысячам людей».

Многие остались надолго

Для большинства беженцев Республика Молдова была транзитной страной, но многие остались здесь надолго: согласно данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, по состоянию на конец сентября 2024 года в Молдове проживали 123 730 беженцев из Украины, что равно 5% от всего населения страны. В связи с этим министерство иностранных дел Швейцарии подчеркивает, что значительная часть поддержки, оказываемой Швейцарией в рамках так называемого «международного сотрудничества» Молдове, идет на пользу, в том числе и беженцам из Украины, проживающим в этой республике.

Дирекция по сотрудничеству и развитию DEZA (автономное подразделение МИД Швейцарии) выделило только в 2024 году на соответствующие проекты 5,9 млн швейцарских франков. В эту сумму входят 120 тысяч франков, перечисляемых на юридическую поддержку беженцев, 1 миллион на доступ к «высококачественным медицинским услугам», 1,24 млн на трудовую интеграцию, средства аналогичного масштаба были отдельно направлены программу поддержки женщин.

В одном только 2022 году ШКК инвестировал в Молдову 2,5 млн швейцарских франков. В последующие годы эта цифра составляла около 2 млн каждый год, причем в 2024 году почти 40% этих средств будет потрачено «на преодоление последствий конфликта в Украине». Помимо Красного Креста в Молдове активно работают и другие швейцарские неправительственные организации, в том числе Helvetas. И эта помощь более чем нужна, потому что ни одна другая страна постсоветского пространства не приняла у себя столько украинцев в отношении к численности своего населения как Молдова.

Какое отношение Молдова имеет к Швейцарии? У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это тоже маленькая четырехъязычная нейтральная страна, не имеющая выхода к морю. В 1992 году, когда Швейцария отказалась на референдуме принимать участие в европейском интеграционном процессе, независимая Республика Молдова существовала всего чуть больше года. А сейчас эта страна находится примерно на таком же распутье. Министерство иностранных дел Швейцарии EDA характеризует отношения Швейцарии с Республикой Молдова как «очень хорошие» и «все более интенсивные». По словам представителей МИД Швейцарии, в 2023 году Швейцария стала одним из «самых важных доноров Молдовы». Швейцария присутствует там в сфере здравоохранения, она поддерживает экономическое развитие этой страны и делится своим опытом в смысле развития местного самоуправления. С началом агрессии России против Украины на плечи этой небогатой страны легла поддержка украинских беженцев. Швейцарские средства направляются в Молдове также на проекты в области демократического воспитания подрастающего поколения, и, таким образом, Швейцария также помогает формировать и реформировать демократию в Молдове.

На момент начала полномасштабной российской агрессии в ней проживало 2,5 миллиона человек. Для одной из беднейших стран Европы интеграция такого количества людей и их поддержка — задача более чем непростая. Критически важную роль играют здесь международные доноры и партнерские организации. Одни только разного рода агентства ООН потратили на поддержку украинцев в Молдове более 215 млн.

Русский — самый востребованный язык

Как говорит Наталья Постолаки, многие украинцы были просто «шокированы» жалким состоянием, в котором находятся сельские регионы страны. «В 80 % сёл нет даже элементарной инфраструктуры, например водопровода, и со временем беженцы очень хорошо поняли, что значит оказывать поддержку и проявлять солидарность, даже несмотря на такую бедность».

Тем не менее многие украинцы остаются и дальше жить в Молдове, и на то есть свои причины. «Они чувствуют себя очень комфортно в нашей среде, общество для них здесь более знакомо, особенно по сравнению с другими странами Европы, кроме того у многих из них есть корни в Молдове. Однако автомобили с украинскими номерами сейчас стали частью уличного пейзажа в Молдове, даже в Приднестровье. И часть украинского меньшинства, которая уже давно живет в Молдове, порой весьма критически относится к беженцам», — говорит Наталья Постолаки.

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Она добавляет далее, что русский — это самый востребованный среди беженцев язык. Из всех опрошенных УВКБ ООН в Молдове 4500 украинцев и украинок 84% говорят, в том числе, и на русском. В Польше тот же опрос показал, что по-русски говорит только 51% респондентов. Во многих регионах Украины, например Одесса, до сих пор на русском говорят очень значительные группы общества, в Молдове русский также является важным языком, в том числе и в регионе городе Бельцы. Опрос УВКБ ООН также показывает, что средний уровень образования украинских беженцев, осевших в Молдове, в целом ниже, чем уровень образования тех, кто бежал в Польшу или Чехию. Например, только 3% украинцев в Молдове имеют образование на уровне магистратуры или выше. В Польше этот показатель составляет 19%, в Чехии — 17%.

Будущее в Молдове

Кроме того, более четверти тех, кто бежал в Молдову, уже достигли пенсионного возраста. В Польше к этой возрастной группе относятся только 14% выходцев из Украины, в Чехии — 12%. Более высокая доля пенсионеров среди украинцев, осевших в Молдове, отчасти объясняется географической близостью двух стран. Организация Casmed до войны как раз и специализировалась на поддержке и уходе за пожилыми людьми, и именно поэтому уже до начала полномасштабной агрессии Швейцарский Красный Крест активно сотрудничал с ней. Сегодня Casmed помогает украинцам искать и находить жилье, предлагает варианты профессионального обучения и переобучения, курсы румынского языка, психологическое консультирование.

Анна Антипова активно работает в качестве психолога с украинскими беженцами, она сама является беженкой из Украины и трудится в общественной организации Casmed, объединении нескольких неправительственных организаций, в рамках проекта, который поддерживается гуманитарной организацией Швейцарский Красный Крест (SRC / ШКК). Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Психолог Анна Антипова работает в Casmed полный рабочий день, и в ближайшее время без работы она явно не останется. Тем более что перед собой она поставила амбициозную цель: она хочет не только помочь своим пациентам выжить здесь и сейчас, но и дать им инструменты, навыки и ресурсы для того, чтобы они могли стоять на своих собственных ногах и потом, по возвращению в Украину. В конце 2024 года Швейцарский Красный Крест прекратит свою поддержку организации Casmed, начав более тесно сотрудничать с Молдавским Красным Крестом. Директор Casmed хоть и настроена оптимистично, но ясно дает понять, что ее организация переживает сложный период неопределенности, притом что она продолжает быть востребованной, как раньше.

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Конечно, многие украинцы, бежавшие в Молдову, воспринимают свою нынешнюю ситуацию как временную, их дети продолжают учиться онлайн в своих школах. Но многие готовятся остаться в Молдове навсегда. Они отправляют своих детей в местные школы, пользуются программами профессионального переобучения, предлагаемыми Casmed, посещают курсы румынского языка и готовятся стать частью этого общества. Они не могут сказать, когда и как закончится война, какой будет ситуация в Украине после нее. Кроме того, ведь через некоторое время их дети уже не смогут представить себе иного будущего, кроме будущего в Молдове.

Немецкий оригинал отредактировал Давид Ойгстер, русскоязычный оригинал подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / ап.