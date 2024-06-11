«Конференция по Украине в Швейцарии — только пролог»

«Конференция по Украине в Швейцарии на горе Бюргеншток — это только пролог к будущей конференции по миру в Украине». Keystone / Michael Buholzer

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила в интервью немецкой прессе, что конференция по Украине станет прологом к будущим переговорам о мире в Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss president envisions follow-ups to peace summit Оригинал Читать далее Swiss president envisions follow-ups to peace summit

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«Нам ясно, что никакого мирного соглашения в конце конференции на Бюргенштоке мы не подпишем». Об этом в пятницу 7 июня 2024 года Виола Амхерд, президент Швейцарии в 2024 году, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, для достижения мира за столом переговоров должны были бы присутствовать обе стороны, а Россия в саммите на Бюргенштоке участия не принимает.

«Но Россия могла бы присутствовать на какой-то возможной последующей мирной конференции». Далее Виола Амхерд заявила, что конференция призвана создать платформу для диалога, на базе которой в качестве первого шага состоится обсуждение того, как можно было бы в целом достичь мира. Речь при этом будет идти не о мире в Украине в узком смысле, а «всего лишь» о гуманитарных вопросах, ядерной безопасности, о свободе судоходства в Черном море и о продовольственной безопасности.

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«Мы хотим построить отношения доверия и попытаться найти решения всех вопросов, которые важны прежде всего для гражданского населения, и только затем для будущего мира». Виола Амхерд подчеркнула также, что для успеха конференции важно, чтобы в ней приняли участие страны, имеющие тесные связи с Россией. Индия уже дала обещание принять участие в конференции. Что касается Южной Африки, то здесь еще ничего окончательно не решено. Согласно публичному заявлению, Китай отменил участие, но при этом сказал, что придает большое значение мирной конференции. Переговоры все еще продолжаются.

«Для нас было важно, что в конференции принимают участие не только страны Западной Европы и США. Около половины из более чем 80 участников, которые уже подтвердили свое участие, представляют Западную Европу, другая половина — Африку, Южную Америку и Азию. Таким образом, Глобальный Юг представлен», — заявила Виола Амхерд. По мнению одного из иностранных экспертов, однако, предстоящая конференция по Украине в Швейцарии сильно обесценилась из-за отсутствия таких государств, как Китай, Бразилия и Южная Африка.

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«Это недостаток конференции». Об этом политолог из Университета Инсбрука (Австрия) и специалист по России Герхард Манготт (Gerhard Mangott) заявил информационному агентству DPA. Показателен, по его мнению, тот факт, что еще до начала саммита на Бюргенштоке в качестве самой важной цели саммита рассматривается некая возможная последующая конференция. «Обычно такие заявления являются признаком того, что от нынешней встречи в целом мало что ожидается».

Как сообщает со ссылкой на представителя Госдепартамента США телеканал SRF, Соединенные Штаты пытаются побудить Китай все-таки принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Пекин до сих пор заявлял, что останется в стороне от саммита, называя необходимым условием «предметной встречи» присутствие за столом переговоров всех враждующих сторон.

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