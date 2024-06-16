Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией?

Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию. Keystone Pool / Michael Buholzer

Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию.

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Репортаж Дэйва Грэма, Джона Ревилла, Томаса Эскрита, Эммы Фарж, Алана Чарлиша, Стива Холланда, Сабины Сибольд, Павла Политюка, Феликса Хоске, Тома Балмфорта, Дэвида Милликена, Дэна Пелещука и Бурчу Каракаса, под редакцией Клауса Лауэра и Мирии Мильденбергер, агентство Reuters. Перевод на русский язык под редакцией Игоря Петрова, портал SWI Swissinfo. Доступно на 1 другом языке English en Summit struggle: Ukraine conference ends with unresolved declaration Оригинал Читать далее Summit struggle: Ukraine conference ends with unresolved declaration

Декларация вполне «сбалансирована». Таково мнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, высказанное им журналистам на курорте Бюргеншток в воскресенье 16 июня. Позиция украинской делегации была учтена, никакие альтернативные мирные планы на встрече не обсуждались. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер указал, что итоговая декларация, вероятно, не получит единогласной поддержки, поскольку у некоторых стран возникли проблемы с используемыми в тексте формулировками.

Было высказано пожелание о проведении следующей конференции по Украине. Однако пока рано говорить о том, как будет выглядеть организация следующей конференции и примет ли в ней участие Россия. По мнению К. Нехаммера, можно провести промежуточную конференцию, прежде чем в следующем саммите примет участие российская делегация. Дмитро Кулеба подчеркнул, что Украина не позволит России выдвигать ультиматумы. Напомним, что перед началом конференции по Украине в Швейцарии Президент России Владимир Путин выдвинул свои условия мирных переговоров с Киевом.

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Показать больше Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии Этот контент был опубликован на Саммит на Бюргенштоке вызывает неоднозначную реакцию в политических кругах Швейцарии. Читать далее Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии

Один из таких ультиматумов гласил, что Россия прекратит вооруженный конфликт, если Украина откажется от попыток вступить в НАТО. Кроме того, Путин потребовал вывести украинские войска из четырех регионов, которые Россия уже объявила аннексированными и включила в свою конституцию. Украина и ряд западных делегаций отвергли требования Путина. В воскресенье российские информационные агентства процитировали пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Путин не исключает переговоров с Украиной, но добавил, что для обеспечения доверия к любым переговорам необходимы гарантии.

Мировые лидеры из более чем девяти десятков стран собрались в Швейцарии на курорте Бюргеншток, с тем чтобы найти широкий консенсус в отношении условий и формата мирных переговоров по Украине. «Сегодня тот день, когда мир начинает приближаться к справедливому миру», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в субботу 15 июня 2024 года. По его мнению, саммит стал успехом. Федеральный канцлер Олаф Шольц пояснил, целью саммита было найти рамочные условия и начертить «дорожную карту» для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине.

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Показать больше Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса? Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет. Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Ряд стран критиковал отсутствие России в качестве препятствия для прогресса по пути к миру в Украине. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд сказал, что для проведения заслуживающих доверия переговоров «потребуются сложные компромиссы». Саудовская Аравия, наряду с Турцией, по слухам, может стать местом проведения следующей мирной конференции по Украине.

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Проект итоговой декларации, полученный информационным агентством Reuters, обвиняет Россию в «войне» в Украине, которая привела к огромным человеческим страданиям и разрушениям, и призывает уважать территориальную целостность Украины. Текст также призывает вернуть правительству в Киеве контроль над Запорожской атомной электростанцией и доступ к своим гаваням на Черном и Азовском морях. Все украинские военнопленные должны быть освобождены, дети, депортированные из Украины, должны быть возвращены домой. Угроза применить ядерное оружие против Украины в связи с продолжающейся войной неприемлема.

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Показать больше Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса? Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет. Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?