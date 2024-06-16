Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Конференция по Украине завершится «открытой» декларацией?

Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию.
Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию. Keystone Pool / Michael Buholzer

Во второй день саммита по Украине в Швейцарии международное сообщество на Бюргенштоке с трудом пытается согласовать итоговую декларацию.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Репортаж Дэйва Грэма, Джона Ревилла, Томаса Эскрита, Эммы Фарж, Алана Чарлиша, Стива Холланда, Сабины Сибольд, Павла Политюка, Феликса Хоске, Тома Балмфорта, Дэвида Милликена, Дэна Пелещука и Бурчу Каракаса, под редакцией Клауса Лауэра и Мирии Мильденбергер, агентство Reuters. Перевод на русский язык под редакцией Игоря Петрова, портал SWI Swissinfo.

Декларация вполне «сбалансирована». Таково мнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, высказанное им журналистам на курорте Бюргеншток в воскресенье 16 июня. Позиция украинской делегации была учтена, никакие альтернативные мирные планы на встрече не обсуждались. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер указал, что итоговая декларация, вероятно, не получит единогласной поддержки, поскольку у некоторых стран возникли проблемы с используемыми в тексте формулировками.

Было высказано пожелание о проведении следующей конференции по Украине. Однако пока рано говорить о том, как будет выглядеть организация следующей конференции и примет ли в ней участие Россия. По мнению К. Нехаммера, можно провести промежуточную конференцию, прежде чем в следующем саммите примет участие российская делегация. Дмитро Кулеба подчеркнул, что Украина не позволит России выдвигать ультиматумы. Напомним, что перед началом конференции по Украине в Швейцарии Президент России Владимир Путин выдвинул свои условия мирных переговоров с Киевом.

Показать больше
Нильс Фихтер, глава молодежного крыла Швейцарской народной партии, в интервью российской государственной, контролируемой властями, телерадиокомпании RT вынес уничтожающий вердикт переговорам. «Конференция ничего не даст», — указал Нильс Фихтер в интервью RT накануне консультаций на Бюргенштоке. «Все это — абсолютный фарс и позор для нашей страны».

Показать больше

Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии

Этот контент был опубликован на Саммит на Бюргенштоке вызывает неоднозначную реакцию в политических кругах Швейцарии.

Читать далее Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии

Один из таких ультиматумов гласил, что Россия прекратит вооруженный конфликт, если Украина откажется от попыток вступить в НАТО. Кроме того, Путин потребовал вывести украинские войска из четырех регионов, которые Россия уже объявила аннексированными и включила в свою конституцию. Украина и ряд западных делегаций отвергли требования Путина. В воскресенье российские информационные агентства процитировали пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Путин не исключает переговоров с Украиной, но добавил, что для обеспечения доверия к любым переговорам необходимы гарантии.

Мировые лидеры из более чем девяти десятков стран собрались в Швейцарии на курорте Бюргеншток, с тем чтобы найти широкий консенсус в отношении условий и формата мирных переговоров по Украине. «Сегодня тот день, когда мир начинает приближаться к справедливому миру», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в субботу 15 июня 2024 года. По его мнению, саммит стал успехом. Федеральный канцлер Олаф Шольц пояснил, целью саммита было найти рамочные условия и начертить «дорожную карту» для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине.

Показать больше
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет.

Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Ряд стран критиковал отсутствие России в качестве препятствия для прогресса по пути к миру в Украине. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд сказал, что для проведения заслуживающих доверия переговоров «потребуются сложные компромиссы». Саудовская Аравия, наряду с Турцией, по слухам, может стать местом проведения следующей мирной конференции по Украине.

Показать больше

Проект итоговой декларации, полученный информационным агентством Reuters, обвиняет Россию в «войне» в Украине, которая привела к огромным человеческим страданиям и разрушениям, и призывает уважать территориальную целостность Украины. Текст также призывает вернуть правительству в Киеве контроль над Запорожской атомной электростанцией и доступ к своим гаваням на Черном и Азовском морях. Все украинские военнопленные должны быть освобождены, дети, депортированные из Украины, должны быть возвращены домой. Угроза применить ядерное оружие против Украины в связи с продолжающейся войной неприемлема.

Показать больше
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет.

Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Май Эльмахди

Почему в Вашей стране люди становятся бездомными?

Каковы в Вашей стране причины, по которым люди вдруг оказываются на улице? Как можно было бы решить эту проблему?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
40 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как противостоять ложным новостям и дезинформации?

Как распознать фальшивые новости и что нужно сделать, чтобы сократитть их влияние на людей?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
29 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Нильс Фихтер, глава молодежного крыла Швейцарской народной партии, в интервью российской государственной, контролируемой властями, телерадиокомпании RT вынес уничтожающий вердикт переговорам. «Конференция ничего не даст», — указал Нильс Фихтер в интервью RT накануне консультаций на Бюргенштоке. «Все это — абсолютный фарс и позор для нашей страны».

Показать больше

Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии

Этот контент был опубликован на Саммит на Бюргенштоке вызывает неоднозначную реакцию в политических кругах Швейцарии.

Читать далее Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Этот контент был опубликован на Мирный саммит в Украине: по итоговой декларации, скорее всего, полного консенсуса не будет.

Читать далее Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?
Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».

Показать больше

Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»

Этот контент был опубликован на Участники саммита усиливают давление на Москву с целью мотивировать ее присоединиться к мирному процессу.

Читать далее Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»
Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Показать больше

Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Читать далее Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Показать больше

Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации

Этот контент был опубликован на Итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации из 100 участвовавших в саммите на курорте Бюргеншток.

Читать далее Декларацию саммита по Украине в Швейцарии поддержали 84 делегации
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г

Показать больше

Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»

Этот контент был опубликован на На мирном саммите в Швейцарии Киев хочет «войти в историю», но Берн ставит перед саммитом «скромные цели».

Читать далее Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года.

Показать больше

«Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»

Этот контент был опубликован на Высокопоставленный швейцарский дипломат Томас Гремингер критикует тот факт, что Россия не была приглашена на Бюргеншток.

Читать далее «Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»
В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций.

Показать больше

Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока

Этот контент был опубликован на В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций.

Читать далее Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока
Любой саммит такого формата оказывается для принимающей стороны источником ещё и дополнительной экономической выгоды.

Показать больше

Какую выгоду экономика Швейцарии получит от саммита по Украине

Этот контент был опубликован на Любой саммит такого формата оказывается для принимающей стороны источником ещё и дополнительной экономической выгоды.

Читать далее Какую выгоду экономика Швейцарии получит от саммита по Украине

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».

Показать больше

Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»

Этот контент был опубликован на Участники саммита усиливают давление на Москву с целью мотивировать ее присоединиться к мирному процессу.

Читать далее Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»
Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Показать больше

Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты.

Читать далее Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке
В Швейцарии проживают примерно 65 000 человек из Украины — в основном это женщины и дети.

Показать больше

Украинские мужчины в Швейцарии: выслать нельзя оставить?..

Этот контент был опубликован на Где поставить запятую в этом заголовке? Должна ли Швейцария выслать из страны всех украинских беженцев-мужчин призывного возраста?

Читать далее Украинские мужчины в Швейцарии: выслать нельзя оставить?..
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г

Показать больше

Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»

Этот контент был опубликован на На мирном саммите в Швейцарии Киев хочет «войти в историю», но Берн ставит перед саммитом «скромные цели».

Читать далее Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года.

Показать больше

«Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»

Этот контент был опубликован на Высокопоставленный швейцарский дипломат Томас Гремингер критикует тот факт, что Россия не была приглашена на Бюргеншток.

Читать далее «Приглашение на Бюргеншток России сделало бы Швейцарию менее уязвимой»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR