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Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?

Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.
Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны. KEYSTONE/© KEYSTONE

Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малых и средние предприятия (МСП), основу экономики страны. Федеральное Ведомство Швейцарии кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit) исходит из того, что такие атаки вполне вероятны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Уже мерее чем через две недели в Швейцарии на курорте Бюргеншток состоится конференция высокого уровня по вопросу мирного урегулирования в Украине, и делегации по меньшей мере 70 стран уже зарегистрировались для участия в саммите. В оставшиеся до саммита дни Швейцария будет готовиться не только к приезду гостей, но и к хакерским атакам и шпионажу со стороны России.

Как говорит в интервью общественному радио SRFВнешняя ссылка Флориан Шютц (Florian Schütz), директор Федерального Ведомства Швейцарии по вопросам кибербезопасности, не стоит питать иллюзий, атака русских хакеров на швейцарские бизнес-компании или государственные учреждения «очень реальна, и вполне вероятно, что она произойдет, так что главный вопрос скорее заключается в другом, а именно, в том объекте, на которой будет нацелена эта атака».

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Сейчас, по словам госчиновника, все усилия в первую очередь сосредоточены на Конференции по Украине, задача состоит в том, чтобы исключить прослушивание гостиничных номеров, перехват каналов связи или нарушение работы критически важной транспортной и цифровой инфраструктуры страны.

Однако попытки российских атак вряд ли будут направлены только на Конференцию по Украине, потенциальными мишенями, как считает Флориан Шютц, являются все швейцарские компании и промышленные предприятия. «Почти наверняка будут производиться DDоS-атаки или попытки взлома, и некоторые из них вполне могут оказаться частично успешными, потому что не все малые и средние предприятия в Швейцарии оптимально защищены от кибер-атак».

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В январе 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Швейцарии (Давос), уже были инциденты, связанные с российскими хакерскими атаками, однако тогда нанесенный ущерб был в основном незначительным. Флориан Шютц сравнивает те атаки с протестами так называемых «климатических активистов», блокирующих автострады в утренние или вечерние часы пик: «Это неприятно для людей, сидящих в образовавшейся пробке, но системным риском для Швейцарии они не были».

Конференция на Бюргенштоке — это мероприятие иного калибра, иного масштаба могут быть и атаки, поэтому Флориан Шютц советует швейцарским компаниям серьезно отнестись к рискам, связанным с конференцией по Украине, восприняв её как возможность перепроверить собственные системы обеспечения цифровой безопасности. До конференции осталось меньше двух недель, но и за оставшееся время бизнес-компании могут сделать довольно много.

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На это указывает Николя Майенкур (Nicolas Mayencourt), генеральный директор швейцарской компании Dreamlab Technologies. В частности, он рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение, устанавливая все обновления (апдейты), иметь резервные копии важнейших данных, чаще менять пароли и более тщательно следить за айти-системами и сетями в течение всего «угрожаемого периода».

При этом следует учитывать и тот факт, что часто киберпреступники совершают взломы заранее, «про запас», с тем чтобы не привлекать к себе лишнее внимание в момент того или иного события, но при этом иметь возможность оперативно активировать, при необходимости, заранее установленное вредоносное (шпионское) программное обеспечение. Николя Майенкур не исключает, что в каких-то айти-системах уже имеется такое «спящее» ПО, которое может быть активировано во время Конференции по Украине.

Так называемые DDоS-атаки или «просто» распространение ложной информации: швейцарский общественный медиахолдинг SRG, автономным подразделением которого является и наш портал, будет активно освещать Конференцию на Бюргенштоке, но для этого ей следует подготовиться к отражению российских подрывных действий. Подробности в материале по ссылке ниже.

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