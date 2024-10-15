Лозаннская конференция по разминированию Украины: факты и цифры

Украина в настоящее время – одна из самых сильно заминированных стран в мире. Её гуманитарное разминирование будет координироваться из Швейцарии. sda-ats

Мины, взрывные устройства разных видов и типов, неразорвавшиеся боеприпасы — Украина сегодня является одной из самых сильно заминированных стран в мире. Конференция по гуманитарному разминированию в Швейцарии призвана найти пути решения этой проблемы. Чего реально сможет мировое сообщество добиться на этой конференции?

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Как долго ещё продлится война? Этого не знает никто — так или иначе, но российская агрессия уже на десятилетия вперед превратила Украину в одну самых сильно заминированных стран мира. По имеющимся оценкам, минами поражена четверть всей территории Украины, или около 150 000 квадратных километров, что почти в четыре раза больше площади всей Швейцарии. Вместе с Украиной Швейцария организует Украинскую конференцию по противоминной деятельности Ukraine Mine Action Conference UMAC2024Внешняя ссылка, которая пройдет в Лозанне 17 и 18 октября 2024 года. Ниже — самая важная информация об этом мероприятии.

О чем пойдет речь на этой конференции?

По данным Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), цель конференции состоит в том, чтобы «подчеркнуть значение гуманитарного разминирования в качестве центрального компонента социально-экономического восстановления Украины». Таким образом, речь на данном этапе пойдет прежде всего о том, как можно было бы в целом организовать сам процесс гуманитарного разминирования.

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Мины производятся быстро и дешево, устанавливать их несложно, однако разминирование — задача опасная и трудоемкая. То же самое относится и к неразорвавшимся боеприпасам, гранатам, бомбам, элементам и частям кассетных боеприпасов, которые могут в течение десятилетий, даже после окончания войны, дремать в земле, унося жизни и калеча людей. Напомним, что летом 2024 года Швейцария уже выступала организатором конференции высокого уровня по Украине, которая прошла на горе Бюргеншток в центральном регионе Швейцарии:

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Украина в последние десятилетия была житницей Европы, играя роль одного из крупнейших в мире экспортеров зерновых культур. Однако минная опасность превращает сельское хозяйство страны — равно как и все другие сферы жизни Украины — в весьма опасное и трудное дело. Проблема минной опасности, таким образом, носит критический характер не только для украинской экономики, но и — во вторую очередь — для беднейших стран мира, зависящих от поставок украинской пшеницы.

На конференцию в Лозанну, город на берегу Женевского озера, были приглашены 50 стран мира, представители международных и региональных профильных организаций, партнерские структуры, занимающиеся гуманитарным разминированием, представители частного бизнеса и гражданского общества. Как указывает Внешняя ссылкаМИД Швейцарии, надлежащая координация швейцарской деятельности в области гуманитарного разминирования и международной активности в данной сфере приобретает критическое значение: без такой координации невозможно будет обеспечить быструю и эффективную работу по решению проблемы минной опасности в Украине.

Швейцария является мировым лидером в области разработки современных технологий разминирования. © Keystone / Peter Schneider

На конференции также планируется обсудить вопросы финансирования противоминной деятельности и современные инновационные подходы к решению этого вопроса: например, речь пойдет о том, как можно было использовать беспилотники, тем более что в ходе войны Украина накопила значительный опыт по части производства и применения БПЛА.

Какую роль играет Швейцария в рамках гуманитарного разминирования?

Швейцария сделала гуманитарное разминирование в Украине своим внешнеполитическим приоритетом и выделила на эту цель в 2023 году 100 миллионов швейцарских франков. Среди прочего она использует эти деньги для поддержки программ помощи пострадавшим от мин и для поддержки небольших фермерских хозяйств, потерявших из-за минной опасности свои земельные угодья.

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Показать больше Швейцария передаст Украине машину разминирования Этот контент был опубликован на Машина была разработана некоммерческим фондом Digger с целью безопасного, быстрого и эффективного разминирования. Читать далее Швейцария передаст Украине машину разминирования

Эти средства также пойдут на поставку техники для разминирования, на локализацию минных полей, на обучение населения и профессиональную подготовку украинского персонала и на технические консультации. Партнерами Швейцарии являются Женевский международный центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (Fondation suisse de déminage), работающие на востоке Украины уже с 2015 года. Наше архивное видео показывает, как выглядит такая деятельность:

Конференция доноров проектов по гуманитарному разминированию в Украине прошлаВнешняя ссылка год назад в городе Загреб, Хорватия. Со своей стороны, Швейцария с тех пор уже организовала несколько технических семинаров и практических конференций. Летом 2022 года, через несколько месяцев после начала российской агрессии, Швейцария, напомним, организовала в Лугано, кантон Тичино, Конференцию по послевоенному восстановлению Украины, заложившую основы этого будущего процесса. Там же и тогда же было принято решение, что не следует ждать окончания войны, чтобы начинать планировать послевоенную реконструкцию и восстановление страны.

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Имеет ли нейтральная Швейцария право помогать в разминировании ещё во время ведущейся войны?

Законодательные основы нейтралитета Швейцарии запрещают ей оказывать поддержку воюющей стране в военном разминировании, то есть в расчистке коридоров, через которые ВСУ могли бы пытаться вести наступательные действия. Понятно, что в военном отношении такая деятельность означала бы оказание прямой военной поддержки одной из воюющих сторон. А вот в рамках гуманитарного разминирования на первом месте стоит гражданское население, защищенное международным гуманитарным правом.

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Именно исходя из такого понимания, в 1999 году Швейцария и Украина и подписали Оттавский договор, или Конвенцию о запрете противопехотных мин — договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. На данный момент эту конвенцию не подписали такие страны, как Китай, Индия и США, равно как и Россия, которая массово применяет в Украине противопехотные мины. По данным регулярного мониторингового доклада Landmine Monitor за 2023 год, только в одном 2022 году в Украине на минах подорвались и погибли более 600 человек, а это самый высокий показатель в мире после Сирии.

Что будет после окончания конференции в Лозанне?

Япония уже объявила, что весной 2025 года она намерена организовать следующую конференцию по противоминной деятельности в Украине. Япония не является нейтральной страной, однако, согласно ее конституции, армия этой страны даже называется не армия, а «Силы самообороны Японии», что делает военную поддержку Украины с ее стороны неоднозначным вопросом. Так или иначе, Токио пообещал выделить Украине на разминирование 70 млн долларов, причем как на технику и оборудование, так и на обучение персонала и разведку минных полей. По состоянию на февраль 2024 года Япония уже выделила в целом Украине помощи на 12 млрд долларов. Таким образом, эта страна стала одним из самых значительных спонсоров Украины.

Немецкоязычный оригинал отредактировал Беньямин фон Виль (Benjamin von Wyl), русскоязычный оригинал подготовлен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI ип / нк / ап.

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