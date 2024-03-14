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Внешняя политика

«Многое напоминает мне о времени перед Второй мировой»

Глава МИД Швейцарии высказался по запланированной в Швейцарии мирной конференции по Украине и о напряженной атмосфере в самой стране.
«Многое из того, что мы видим сегодня, трагически напоминает времена перед Второй мировой войной. Нам важно не допустить дальнейшего выхода ситуации из-под контроля». KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

В телепрограмме Rundschau TalkВнешняя ссылка, выходящей на телеканале SRF, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис высказался по запланированной мирной конференции по Украине, о напряженной атмосфере в самой Конфедерации и о будущих переговорах с ЕС по базовому рамочному документу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Многое из того, что мы видим сегодня, трагически напоминает времена перед Второй мировой войной. Нам важно не допустить дальнейшего выхода ситуации из-под контроля». Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил об этом, в том числе, в связи с резким ростом в стране антисемитских инцидентов.

Кроме того, по словам И. Кассиса, его беспокоят многочисленные конфликтные точки в мире и глобальная гонка вооружений. «Нам бы не помешало вообще-то начать быть серьезно обеспокоенными». Комментируя запланированную конференцию по Украине, глава швейцарской дипломатии подчеркивает, что эта конференция должна быть «широкомасштабной». Мы ничего не добьемся, по его словам, если мы будем и дальше действовать по принципу «там же, тогда же и всего того же самого».

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«Чтобы создать общее движение к миру нам нужно привлечь (к участию в конференции) глобальный Юг и незападные страны. Ясно одно: без представителей Китая и Индии не обойтись. Китай недавно вроде бы дал понять, что готов поддержать конференцию, он еще пока не взял на себя каких-то конкретных обязательств, равно как и ведущие страны группы БРИКС». Как уточнил далее И. Кассис, подготовительная стартовая встреча в рамках подготовки конференции по Украине пройдет в Швейцарии еще до начала лета.

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Что касается переговоров с ЕС, то тут И. Кассис испытывает «осторожный оптимизм». Это, по его словам, по-прежнему спорная тема, и нам нет необходимости «пылать лишним оптимизмом». Положительно он оценивает, однако, то, с какими позициями Швейцария выходит на переговоры по такому «раздражающему» вопросу, как вопрос иммиграции. «Но если честно, то здесь именно ЕС пошел на самые большие уступки, а не мы».

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